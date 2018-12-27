Мария Мотузная покинула Украину и уехала в Литву
Жительница Барнаула Мария Мотузная, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки во «ВКонтакте», уехала в Литву.
Как сообщает «МБХ медиа», девушка не планирует просить политическое убежище, если ее не объявят в розыск, и не появится угроза экстрадиции. Также Мотузная рассказала, что планирует в будущем приехать в гости к своей маме, которая осталась в Барнауле.
О возвращении своего дела в Следственный комитет она узнала из СМИ.
- Честно говоря, я в полной растерянности. Потому что больше двух месяцев прошло с последнего решения суда о возвращении дела в прокуратуру. А дальше тишина, хотя все знают, что я уехала. Они ничего не делали, а тут опять зашевелились. Дело таким образом решили похоронить либо все-таки объявить меня в розыск, - рассказала Мотузная.
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