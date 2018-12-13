В самой известной алтайской пещере нашли древний карандаш

СЕГОДНЯ 11:52 2018-12-13T11:59:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В самой известной алтайской пещере – Денисовой пещере – археологи нашли древний карандаш.

Как рассказал директор Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков, предположительно, карандаш использовавшийся в творческих целях. Сам он представляет собой кусочек красного железняка.

- Уникальная находка для Денисовой пещеры. Мы его называем карандаш. Это природный пигмент гематит, который первобытные художники применяли для различных художественных целей. Он был обработан, - рассказал во время пресс-конференции по итогам летнего полевого сезона Михаил Шуньков.

Как пишет РИА «Новости», такого рода находку археологи в Денисовой пещере встретили впервые. При этом эксперты уверены, что карандаш использовался именно в творческих целях. Его обнаружили в слое отложений, возраст которых оценивается от 45 до 50 тысяч лет и характеризует начало верхнего палеолита.

Еще одна находка, которая была сделана этим летом – это небольшой кусочек мраморной гальки, окрашенный веществом типа охры.

- То есть древними обитателями Денисовой пещеры активно использовались не только украшения, но и различные красители, - сказал он.

Читайте также:

Загадки Денисовой пещеры: Археологи нашли древнюю диадему