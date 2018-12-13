2018-12-13T11:59:14+03:00
Наука

В самой известной алтайской пещере нашли древний карандаш

Ученые уверены, что его использовали первобытные художники
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Денисова пещера. Фото с сайта archaeology.nsc.ruДенисова пещера. Фото с сайта archaeology.nsc.ru
Изменить размер текста:

В самой известной алтайской пещере – Денисовой пещере – археологи нашли древний карандаш.

Как рассказал директор Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков, предположительно, карандаш использовавшийся в творческих целях. Сам он представляет собой кусочек красного железняка.

- Уникальная находка для Денисовой пещеры. Мы его называем карандаш. Это природный пигмент гематит, который первобытные художники применяли для различных художественных целей. Он был обработан, - рассказал во время пресс-конференции по итогам летнего полевого сезона Михаил Шуньков.

Как пишет РИА «Новости», такого рода находку археологи в Денисовой пещере встретили впервые. При этом эксперты уверены, что карандаш использовался именно в творческих целях. Его обнаружили в слое отложений, возраст которых оценивается от 45 до 50 тысяч лет и характеризует начало верхнего палеолита.

Еще одна находка, которая была сделана этим летом – это небольшой кусочек мраморной гальки, окрашенный веществом типа охры.

- То есть древними обитателями Денисовой пещеры активно использовались не только украшения, но и различные красители, - сказал он.

Читайте также:

Загадки Денисовой пещеры: Археологи нашли древнюю диадему

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт