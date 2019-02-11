Доедающий без соли дед-мем из Бийска стал героем виртуальной игры

Бийский пенсионер, который в одночасье стал известным благодаря своему экспрессивному высказыванию о новогодней елке, стал героем виртуальной игры.

Бийский пенсионер про елочку..

Воронежские разработчики предлагают обладателям смартфонов скачать игру, суть которой заключается в том, чтобы нарядить елочку.

Что нужно делать в игре?

- Нарядить свою ёлочку всем, что у тебя есть. Отправить ёлочку другу как открытку и спросить у него: «Как тебе ёлочка то моя? Нравится?». Сохранить ёлочку себе. Выслушать мнение деда о твоей ёлочке, - говорится в описании игры. В игре есть музыка, красочный дизайн и много разных вещей для твоей ёлочки, а также в игре есть соль, но она дорогая, так что играй без соли если ты не бизнесмен и у тебя есть два высших образования.

Дед и ёлочка: вышла игра про того самого деда без соли..

Напомним, бийчанин случайно стал «звездой». На улице, где устанавливается главная городская елка, его встретили журналисты и спросили, нравится ли ему елочка. Пенсионер вспылил:

- Спросите, на что я живу! … без соли доедаю! Елочка мне нравится!? Елочка мне нравится!?

67-летний Вячеслав Степанович уже три года не может найти работу – говорят, слишком старый, и не берут даже в охранники. Прожить на пенсию почти невозможно – он получает около 10 тыс. рублей, половина уходит на оплату коммунальных услуг.

Релиз игры есть на youtube-канале Scnipper. Сама игра не вызвала ажиотажа у россиян.

- Хайпануть на трагедии – позор, - пишут люди в отзывах к игре.

- Скучная ерунда, - считает Макс.

- А деда спрашивали, что про него игру сделали? Там права на интеллектуальную собственность? Я бы судился, можно и отжать, - считает Кирилл Васильев.

Кстати, дед-мем сумел монетизировать свой хайп. Он заработал 25 тысяч рублей на футболках. Деньги ему выплатила компания, которая занимается изготовлением принтов. Они использовали его слова для создания одежды и выплатили мужчине 20% от продаж.

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