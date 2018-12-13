«Доедающий без соли» пенсионер готов стать мэром и навести порядок в Бийске

Пенсионер из Бийска, в одночасье прославившийся на всю страну мнением о новогодней елке, готов стать мэром и навести порядок в родном городе.

Напомним, бийчанин случайно стал «звездой». На улице, где устанавливается главная городская елка, его встретили журналисты и спросили, нравится ли ему елочка. Пенсионер вспылил:

- Спросите, на что я живу! … без соли доедаю! Елочка мне нравится!? Елочка мне нравится!?

Бийский пенсионер про елочку.Журналисты получили неожиданный комментарий от пенсионера из Бийска на вопрос о праздничной ели

67-летний Вячеслав Степанович уже три года не может найти работу – говорят, слишком старый, и не берут даже в охранники. Прожить на пенсию почти невозможно – он получает около 10 тыс. рублей, половина уходит на оплату коммунальных услуг.

История попала в сети и стала мемом. На пожилого пенсионера свалилась слава. Почувствовав поддержку соотечественников, он решил ковать железо пока горячо и стать мэром родного города. Даром, что опыт управления у него есть – почти всю жизнь он занимал руководящие должности в сельскохозяйственных предприятиях. Нам удалось связаться с "кандидатом" и спросить, что он будет делать на месте градоначальника. Как оказалось, в первую очередь он собирается выгнать чиновников из кабинетов.

"Доедающий без соли" пенсионер из Бийска о жене: "Не могу говорить, Берия идет!" 00:00 00:00

- Пускай поработают на земле, посмотрят, чем люди живут, - говорит пенсионер. - После этого нужно поднять зарплаты бюджетникам, чтобы людям не приходилось выживать.

На вопрос, где он собирается взять деньги на то, чтобы повысить зарплаты, ведь бюджет не резиновый, мужчина ответил, что деньги в казне есть – но расходуют их не эффективно, да и жулья кругом полно. Поэтому будут приняты соответствующие меры.

Что еще собирается сделать на месте градоначальника, Вячеслав Степанович рассказать не успел – помешала жена.

- Не могу больше говорить. Берия идет, - прошептал пенсионер и положил трубку.

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