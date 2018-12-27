«Доедающий без соли» дед-мем из Бийска заработал на футболках 25 тысяч рублей

Пенсионер из Бийска, ставший мемом из-за высказывания о новогодней елке, заработал 25 тысяч рублей на футболках.

Деньги ему выплатила компания, которая занимается изготовлением принтов. Они использовали его слова для создания одежды и выплатили мужчине 20% от продаж.

- Он активный человек, пенсия маленькая и ему действительно грустно, что он не может найти работу. Известное видео было записано как раз после очередного отказа в службе занятости, и потому он был особенно не в духе, - говорят в компании Vsemayki.ru.

Бийский пенсионер про елочку..

Напомним, бийчанин случайно стал «звездой». На улице, где устанавливается главная городская елка, его встретили журналисты и спросили, нравится ли ему елочка. Пенсионер вспылил:

- Спросите, на что я живу! … без соли доедаю! Елочка мне нравится!? Елочка мне нравится!?

67-летний Вячеслав Степанович уже три года не может найти работу – говорят, слишком старый, и не берут даже в охранники. Прожить на пенсию почти невозможно – он получает около 10 тыс. рублей, половина уходит на оплату коммунальных услуг.

По словам представителей компании, за две с половиной недели с момента запуска коллекции было продано почти 120 вещей. Мужчине передали при личной встрече 25 тысяч, ровно такая сумма нужна на починку машины бийчанина. Без авто он не сможет поехать на дачу, на которой его семья выращивает овощи и ягоду.

- Мы не ожидали, что столько людей захотят не просто обсуждать видео в сети, но и носить одежду #безсоли. Поэтому было еще более радостно передавать подарки и хорошую сумму Вячеславу Степановичу, — рассказала пресс-секретарь компании Юлия Бармаева.

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