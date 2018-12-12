Бийскому пенсионеру, который «доедает без соли», помогут хайповые принты

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-12T11:16:18+03:00

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Компания, которая занимается изготовлением принтов, решила материально поддержать бийского пенсионера, который на вопрос местного телевидения о елочке нецензурно выругался и заявил, что «доедает … без соли».

Напомним, корреспонденты спросили, нравится ли мужчине елочка, которую установили на площади. На что Вячеслава Степанович эмоционально выпалил:

- Спросите, на что я живу! … без соли доедаю! Елочка мне нравится!? Елочка мне нравится!?

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Видео, а также многочисленные мемы на мужчину, моментально разлетелись по сетям и подвигли компанию выпустить коллекцию благотворительных принтов, сообщает «МК на Алтае». На толстовки и футболки сотрудники нанесли надписи на любой вкус: от позитивных новогодних «Ёлочка мне нравится», до сдержанных, но понятных: «#безсоли».

Фото с сайта компании

Компания пообещала деду-мему 20% выручки от декабрьских и январских продаж этой коллекции.

— Эти принты не только дадут людям выразить социальную позицию, но и сделать доброе дело. И в итоге в чьей-то жизни станет меньше боли, — сказала пресс-секретарь компании Юлия Бармаева.

Она также добавила, что все сотрудники были тронуты этой историей.