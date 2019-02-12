Дочка Анатолия Банных рассказала, почему обижалась на отца

12 февраля 2017 года глубоким вечером, когда уже стемнело, над Телецким озером потерпел крушение вертолет "Robinson R66". На борту находился известный бизнесмен Анатолий Банных, пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, парашютист Глеб Вореводин, гендиректор вертолетного аэроклуба Heli Club Мария Козинцева. В итоге спасатели смогли обнаружить лишь одно тело. Оно принадлежало Елене Ракитской. Его прибило к берегу. Помимо этого были найдены некоторые фрагменты вертолета.

Существовали несколько версий трагедии: ошибка пилотирования либо техническая неисправность. Последнюю полностью опровергала техническая документация.

Также известен тот факт, что в день крушения вертолета, над акваторией озера действовал штормпрогноз, однако по неизвестной причине пилот принял решение продолжить путь.

"Анатолий Банных. Три жизни".Автор: Князь Червяков

Всего два часа

В прошлом году в интернете появился получасовой документальный фильм про Анатолия Банных, где о нем вспоминают родные и близкие. Накануне очередной годовщины гибели бизнесмена картина вновь всплыла в сети и ее начали активно обсуждать.

Фильм получил название «Анатолий Банных. Три жизни». Начинается он с небольших рассказов от родственников.

- Он столько всего интересного знал про Горный Алтай! Когда гости прилетали на Самыш (Север Телецкого озера – прим.ред.), стоило Анатолию Николаевичу появиться в зале, он буквально оживал от его рассказов. Все завороженно слушали. Все уже хотели ехать на экскурсию! Он настолько знал Алтай, любил его… Вряд ли его кто-нибудь так любит. И больше всего он любил Кокши – откуда был его последний полет, - рассказывает мама Анатолия Банных Людмила Васильевна.

Государственный инспектор по охране территории Алтайского биосферного заповедника Сергей Усик подтверждает, что в тот злополучный день, когда в середине пути вертолет сделал остановку на Телецком озере, Банных настаивал на том, чтобы прервать путь. Однако пилот принял решение лететь дальше, а ведь трагедию можно было избежать.

- Если бы они переждали буквально два часа... Буран прошел, озеро успокоилось, луна вышла, стало тихо. Всего два часа… Можно было даже не ночевать, а просто посидеть и переждать. Они бы спокойно долетели до Altay Village, - говорит он.

Самый яркий бриллиант

В ленте все без исключения отзываются о бизнесмене исключительно в положительном ключе. Глава Республики Алтай Александр Бердников признается, что это значимая для него потеря, сравнимая с потерей близкого человека:

- Наша с вами задача, наш человеческий долг – помнить об этом прекрасном человеке, который любил жизнь. Нужно всегда помнить о том, что от судьбы не уйдешь, - рассказывает он. – Такие люди – это самородок. Они не так часто бывают в жизни. Он смог что-то достичь и дать много позитивного, хорошего, доброго своим друзьям и близким.

Меценат Анзори Аксентьев вовсе называет Банных выдающейся личностью в истории современной России, современного Алтая:

- Если Алтай – это жемчужина России, то Анатолий Николаевич Банных – это ее самый яркий сверкающий бриллиант.

Анатолий Банных на отдыхе на АлтаеФото: скриншот видео

Друзья и партнеры бизнесмена признают, что он жил и работал по принципу «нет ничего невозможного». Если он не мог добиться цели каким-то одним путем, то он всегда находил обходной. Для него не были авторитетом прописные истины. Многие решения он принимал по какой-то своей логике или по велению души и чаще всего оказывался прав.

- Были случаи, когда он вел два совещания одновременно. Я всегда удивлялся: как он может, например, переходя из переговорки в свой кабинет, где у него сидят другие люди и занимаются другими вопросами, выхватывать суть и принимать решение, - вспоминает бывший глава Барнаула Владимир Колганов. – Но потом я понял: его память и его возможности держать все в голове позволяют ему это делать.

А вот дочка бизнесмена Алена сожалеет о том, что отца не было рядом, когда ей это требовалось больше всего. Он был занят работой.

- Мама объясняла, что он на работе, что он хочет, чтобы его семья ни в чем не нуждалась, что он все делает для нас, старается. Я понимала этого, но все равно очень часто обижалась, - признается девушка. – Он говорил: «Вы для меня на первом месте и нужно сделать все, чтобы вы были счастливы».

Три жизни

Почему фильм получил название «Три жизни»? Друзья Анатолия Банных уверены, что он чувствовал, что не успевает. Не успевает жить, не успевает работать, не успевает партнерам по бизнесу показывать любимый Алтай. Он не мог остановиться ни на день. Все время был чем-то занят. И все же многое успел.

- Он всегда был окутан легендами, мифами. Кто-то его демонизировал, кто-то боготворил, но это, безусловно, был большой человек, прямо огромный. Нет у нас чувства утраты. Мы всегда будем ждать его и верить в чудо. Озеро – это миф и легенда, и Анатолий Николаевич - миф и легенда. В данном случае они друг друга нашли, - говорит в конце фильма партнер по бизнесу Владимир Семёнов.

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