2019-02-04T11:28:00+03:00
Общество

Тест на выживаемость: на Алтай идут морозы под -50

Автовокзал отменяет рейсы, а школьников заранее отправляют на каникулы
Дарья САВЕНКО
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На Алтай идут морозы под -50На Алтай идут морозы под -50Фото: Олег УКЛАДОВ
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Эта неделя в Алтайском крае ожидается аномально холодной. По прогнозам, столбик термометра опустится до -45 градусов и ниже. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение, автовокзал отменил рейсовые автобусы, а в некоторых школах объявили внеплановые каникулы для начальной школы.

Когда потеплеет

Аномальные морозы продлятся до 8 февраля. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, преобладать будет -35 до -40 градусов. При этом местами столбик термометра покажет -45 градусов. Не исключено, что может быть еще холоднее, особенно в низинах и рядом с водой. Так, в ночь с 1 на 2 февраля синоптики прогнозировали -45 градусов, однако в социальных сетях жители Первомайского района поделились фотографиями, на которых видно, что термометр показывает -50 градусов! Отпустят морозы лишь к выходным. А уже на следующей неделе ожидается всего -7…-11 градусов днем и -12…-16 ночью.

Поездки отменяются, школьники не учатся

Из-за аномальных холодов барнаульский автовокзал отменяет десятки рейсов. Так, 5 февраля отменили некоторые автобусы в Новосибирск, Томск, Яровое, Красногорское и Староалейское. Те, кто уже приобрел билеты, могут их поменять или сдать. Узнать дополнительную информацию можно по телефону справочной службы автовокзала: 8 (3852) 61-79-79.

В барнаульском аэропорту никаких задержек рейсов нет – все самолеты взлетают и садятся согласно расписанию. Также ничего не изменилось в движении поездов. В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю сообщили, что пока перекрытых трасс в регионе нет. Не исключено, что движение на некоторых участках ограничат, если мороз будет сопровождаться метелью.

В некоторых школах учеников первых классов отправили на каникулы – все равно из-за холодов учиться не будут. А потому принято решение перенести каникулы, которые должны были начаться в середине февраля, на эту морозную неделю.

Дорожники патрулируют трассы

Спасатели советуют при таких морозах не выезжать за пределы населенных пунктов. Но если есть крайняя необходимость, убедитесь, чтобы бензобак был полный, а в багажнике находились огнетушитель, аптечка, топор, лопата, запасное колесо, домкрат, буксировочный трос и провода для «прикуривания».

Дорожные организации, которые работают на федеральных трассах Алтайского края Р-256 и А-322, переведены в режим повышенной готовности, они круглосуточно патрулируют дороги. Дежурные бригады проводят мониторинг федеральной сети дорог каждые два-три часа, на линии работает 12 автомобилей. Кроме того, на случай возникновения нештатных ситуаций приведена в готовность специализированная дорожная техника.

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Есть целый список того, что может привести к обморожению. В частности, это банальное чувство голода, тесная или влажная одежда или обувь, переутомление, неподвижное состояние, ранее заработанное обморожение, а также заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой систем (подробнее)

А вам слабо? Барнаульские красавицы купаются в минус 36!

Для Анны Жильцовой и Татьяна Кувшинниковой отправиться на пляж в лютый мороз – не проблема. 2 февраля, когда температура в городе днем опускалась до -36 (а ночью по краю до -50 (!) градусов), Аня и Таня решили поплавать в незамерзающей проруби на озере Пионерском в Барнауле (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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