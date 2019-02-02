-50С: Жители Алтайского края пережили самую холодную ночь в этом году

Алтайский край накрыли лютые морозы. В ночь на 2 февраля были побиты температурные минимумы в 2019 году. Утром стало известно, что столбики термометров в Первомайском районе опускались до -50С.

По данным синоптиков в 7 часов утра в Барнауле было -39 С. Еще ниже опустилась температура в Камне-на-Оби и Тальменке. Здесь в это же время столбики термометров показывали -43С.

Олег Боронин на своей странице в Facebook разместил фото градусника, на котором видно, что температура воздуха составляет -50С. Это фото он сопроводил подписью: «Где-то в Жилино… Петр Александрович (мой коллега) комментирует это кратко: «Светает…».

Местные жители сообщили, что в Первомайском районе сегодня ночью было -50СФото: из личного архива героя(ев) публикации

Комментируя это фото, Юрий Красильников написал, что стал свидетелем того, как сверху буквально перед его ногами упала замерзшая птица.

Тем временем подписчика сообщества «Barnaul 22» так же активно выкладывают снимки с градусниками и делятся своими наблюдениями по поводу лютых морозов.

– Проезжал по Власихе по мосту. У меня гур замерз и тормоза. Там точно -50 было, – написал Илья Скобкарёв.

– В классе 5-6 у нас в Алейске замерз градусник на отметке -52, – поделился Макс Лунин. Парень уточнил, что это было в 2006-2008 годах.

Алексей Иванов сообщил, что в Косихинском районе сегодня ночью температура воздуха опускалась до -47С. Такая же температура была в селе Озерки. Михаил Максаров написал, что в Красногорском районе было -45С.

Между тем, по прогнозу синоптиков морозы немного ослабнут, а потом ударят с новой силой в период с 5 по 8 февраля. В эти дни температура воздуха в крае понизится до -33 – -38С. Местами столбики термометров могут опуститься до -44С.