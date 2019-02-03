2019-02-01T18:37:47+03:00
Общество

Плотно кушайте и грейте руки под мышками: как не обморозиться жителям Алтайского края

Гулять на свежем воздухе можно даже в лютый мороз, главное – делать это правильно
Анна СЕМИНА
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В мороз следует обязательно надевать шапку, шарф и варежкиВ мороз следует обязательно надевать шапку, шарф и варежкиФото: Олег УКЛАДОВ
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По меньшей мере еще неделю в Алтайском крае будут стоять трескучие морозы. Специалисты управления Роспотребнадзора разработали указания о том, как не обморозиться.

Прогулка на свежем воздухе в любом случае лучше, чем сидеть дома – это знает каждый. Однако зимой следует быть предельно осторожными, ведь лишние пара-тройка минут на морозе могут пагубно сказаться на здоровье. Если быть точнее, на некоторых "участках" организма. Именно поэтому следует строго соблюдать рекомендации специалистов.

Причины обморожения

Есть целый список того, что может привести к обморожению. В частности, это банальное чувство голода, тесная или влажная одежда или обувь, переутомление, неподвижное состояние, ранее заработанное обморожение, а также заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы.

Однако это не значит, что на улицу нельзя выходить. Просто нужно соблюдать несколько правил:

- плотно покушайте, вам потребуется много энергии;

- не пейте перед выходом на улицу алкоголь - он не согревает, а наоборот вызывает большую потерю тепла;

- не курите на морозе - курение снижает циркуляцию крови, она плохо поступает в конечности;

- больше двигайтесь;

- надевайте свободную одежду - облегающие штаны и кофты затрудняют циркуляцию крови;

- носите термобелье;

- надевайте варежки, шапки и шарфы;

- не стойте долго на ветру.

Помоги себе сам

Если вы все же почувствовали переохлаждение, постарайтесь зайти в любое теплое место. Пусть это будет кафе, магазин или просто подъезд. Если сильно замерзли руки, то их можно засунуть под мышки. А вот обувь на морозе нельзя снимать – ноги распухнут, и вы просто не сможете вновь надеть ботинки.

Постарайтесь максимально согреться и в пути до дома не допускать обморожения тех же участков – это может привести к более тяжелым последствиям - вплоть до омертвения.

Если после согревания остались боль и отсутствие чувствительности – срочно обратитесь к врачу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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