Празднование Крещения Господня в лечебно-исправительном учреждении №1 в Барнауле развернулось возле храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Алтайские осужденные «смыли грехи»Фото: Яна КОРОЛЕВА

Иерей Дионисий Тарчуков, окормляющий ЛИУ-1, провел богослужение. Затем, освятил воду для питья осужденных и, непосредственно, купель, расположенную рядом с храмом. После чего осужденные смогли окунуться в купель. Решились на это порядка 50 человек. Перекрестившись, они трижды окунулись в ледяную воду. В храме искупавшихся ждал горячий чай.

Алтайские осужденные «смыли грехи»Фото: Яна КОРОЛЕВА

Стоит отметить, что крещенское купание в ЛИУ-1 УФСИН по Алтайскому краю проводится ежегодно. И всегда среди осужденных есть множество желающих «смыть грехи».

Алтайские осужденные «смыли грехи»Фото: Яна КОРОЛЕВА

Алтайские осужденные «смыли грехи»Фото: Яна КОРОЛЕВА

Алтайские осужденные «смыли грехи»Фото: Яна КОРОЛЕВА

Алтайские осужденные «смыли грехи»Фото: Яна КОРОЛЕВА

Алтайские осужденные «смыли грехи»Фото: Яна КОРОЛЕВА

Алтайские осужденные «смыли грехи»Фото: Яна КОРОЛЕВА

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