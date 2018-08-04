Барнаульца заковали в наручники за шутку про часы патриарха и будут судить

СЕГОДНЯ 05:30 2018-08-04T05:39:45+03:00

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Еще один жуткий случай, когда за «лайк» или «репост» в соцсетях человек может лишиться свободы. На этот раз за решетку может угодить 38-летний Андрей Шашерин из Барнаула из-за шутки про часы патриарха в социальных сетях.

Несколько лет назад дорогие часы патриарха попали в центр внимания пользователей сетей. На официальном сайте патриархии была размещена фотография, где на руке иерарха нет часов, но при этом они отражаются на лакированном столе. Этот случай породил множество мемов – один из них «лайкнул» Шашерин. Теперь его судят за оскорбление чувств верующих и экстремизм.

Андрей Шашерин работает строителем, у него есть жена и маленькая дочь. К нему в квартиру ворвались представители правоохранительных органов и заковали в наручники при ребенке. Вскоре всего его банковские и электронные счета оказались заблокированы, теперь он даже не может взять кредит, чтобы нанять адвоката.

Напомним, ранее на всю страну прогремела другая история – 23-летнюю жительницу Барнаула собираются судить за репосты в сетях, которые якобы считаются экстремистскими и оскорбляют чувства верующих.

– Около 8 утра, ко мне в квартиру вломились 6 человек: следователь, три опера и двое понятых. Мне в лицо ткнули бумажку с постановлением на обыск. Спросонья я разглядела там лишь две строки: ID моей старой страницы в"ВК" и формулировку: унижение негроидной расы. Естественно, я решила, что это шутка. Но когда у меня забрали телефон и начали обыск, я побледнела, – говорит Мария Мотузная.

Индустриальный районный суд Барнаула назначил заседание по ее делу на 6 августа.