2018-12-13T04:06:37+03:00
Общество

«Доедающий с солью» бийчанин хочет стать мэром родного города

Зарплату он хочет всего в 50 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Поделиться:
"Доедающий с солью" бийчанин"Доедающий с солью" бийчанин
Изменить размер текста:

Пенсионер из Бийска, прославившийся на всю страну мнением о новогодней елочке, готов стать мэром.

Об этом Вячеслав Степанович, признался в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Мужчина рассказал, что уже три года не может найти рабочее место.

- По своей природе я очень порядочный, я трудоголик. Был от рабочего до директора завода, помогал людям встать на ноги, сам переодевался и за станки вставал. Сейчас я бегаю три года, и никто не берёт на работ <…> У меня два высших образования, башковитый, работы не боюсь. И никому не нужен, - говорит мужчина.

При этом он признается, что готов стать мэром города. И зарплата ему, по меркам российских чиновников, нужна не такая уж большая – всего 50 тысяч рублей. К слову, это гораздо больше, чем на предыдущем месте работы – охранником.

- Я очень строгий, но справедливый. Любую должность можете мне дать – хоть армией командовать, хоть дивизией, - добавляет собеседник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Барнаула в качестве зарплаты забрала золотые украшения
Футболисты алтайского «Динамо» начали подготовку к весенней части первенства России
Алтайский край признали одним из самых экологически безопасных регионов
Житель Тальменского района до смерти забил не ночевавшую дома жену
Бийчанин сядет в тюрьму за убийство мачехи и сводного брата
Алтайским туристам советуют сдать путевки на Хайнань
Бийскому пенсионеру, который «доедает без соли», помогут хайповые принты
Барнаулец продал пенсионерке искусственную шубу под видом настоящей
Водитель Toyota RAV4 сбил 19-летнюю девушку и скрылся
Андрей Щукин назначен замминистра юстиции Алтайского края
В алтайском селе педофил заманивал детей конфетами в безлюдные места
Маленький мальчик погиб в Барнауле от удара током
Алтайский медуниверситет приглашает школьников на День открытых дверей
Алтайская лаборатория выявляет наличие ртути в морепродуктах
ГИБДД Барнаула: об опасных горках сообщайте в полицию
Барнаульский аэропорт теперь может принимать самолеты в сложных метеоусловиях
В Барнауле определили финалистов Детского научного конкурса
Барнаулец поджег свою возлюбленную
Владимир Полетаев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
В Заринске заменили 19 лифтов на 34 млн рублей
В Барнауле пропал 12-летний школьник
Уже немолодые «джентльмены удачи» вскрывали гаражи
Стал известен чемпион региональной Лиги #КВНАЛТАЙ сезона 2018 года
Пять новых детсадов строят в Барнауле