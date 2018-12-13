2018-12-13T10:49:31+03:00
Общество

«Доедающий без соли» бийчанин хочет стать мэром родного города

Зарплату он хочет всего в 50 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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"Доедающий с солью" бийчанин"Доедающий с солью" бийчанинФото: скриншот видео
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Пенсионер из Бийска, прославившийся на всю страну мнением о новогодней елочке, готов стать мэром.

Бийский пенсионер про елочку.Журналисты получили неожиданный комментарий от пенсионера из Бийска на вопрос о праздничной ели

Об этом Вячеслав Степанович, признался в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Мужчина рассказал, что уже три года не может найти рабочее место.

- По своей природе я очень порядочный, я трудоголик. Был от рабочего до директора завода, помогал людям встать на ноги, сам переодевался и за станки вставал. Сейчас я бегаю три года, и никто не берёт на работ <…> У меня два высших образования, башковитый, работы не боюсь. И никому не нужен, - говорит мужчина.

При этом он признается, что готов стать мэром города. И зарплата ему, по меркам российских чиновников, нужна не такая уж большая – всего 50 тысяч рублей. К слову, это гораздо больше, чем на предыдущем месте работы – охранником.

- Я очень строгий, но справедливый. Любую должность можете мне дать – хоть армией командовать, хоть дивизией, - добавляет собеседник.

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