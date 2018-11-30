Здание барнаульского планетария передадут церкви через несколько месяцев

СЕГОДНЯ 04:20 2018-11-30T04:20:33+03:00

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Здание, в котором вот уже почти 70 лет находится барнаульский планетарий, менее чем через полгода могут передать церкви. Процедура оформления уже начата.

Об этом «Вести22» сообщил секретарь Барнаульской епархии Георгий Крейдун. По его словам до конца года планетарий уже должен покинуть здание. А в марте его окончательно передадут РПЦ. Заявку на возврат епархия подала еще шесть лет назад.

–Процедура передачи начата городской администрацией, и она осуществляется. Юридические вопросы, которые должны решаться, они решаются. Храм должен быть храмом. Там, естественно, должно быть восстановлено богослужение, - комментирует Георгий Крейдун.

При этом сама епархия понимает, что сроки очень сжатые и готова идти на диалог с властями. А ведь проблема действительно есть, точнее нет – нет нового помещения для планетария. Изначально хотели перенести его в «Родину», но ее занял театр кукол и пока идет строительство нового здания для «Сказки», их тоже некуда перевозить.

– Самый подходящий и незатратный вариант для Барнаульского планетария – это переход в кинотеатр «Родина». Но там есть сложности в том, что это объект охраняемый и есть требования к зданию – что можно делать, а что нет. А планетарий – это и оборудование, и музеи. Сейчас администрация города занимается этим вопросом. В течение полугода можно согласования какие-то получить, сделать проектную документацию по этому зданию. А реконструкция сама и интеграция нашего зала в помещения этого кинотеатра возможна к концу 2019 года, если этот процесс форсировать, - говорит Павел Ягодкин, директор Барнаульского планетария.