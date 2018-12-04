Сергей Шнуров продолжает борьбу за барнаульский планетарий

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в понедельник, 3 декабря, вновь поднял тему барнаульского планетария.

Напомним, в воскресенье на своей странице в Instagram музыкант опубликовал стихотворение, которое он посвятил барнаульскому планетарию, и тому факту, что его выгоняют из здания, где он располагался последние 70 лет. В будущем здание передадут местной епархии.

Сториз из Instagram Сергея ШнуроваФото: из личного архива героя(ев) публикации

Вся соль заключается в том, что еще до планетария там действительно располагался храм и теперь, согласно Федеральному закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», его передают церкви. Причем по последней информации администрации планетария уже поставили последний срок: до нового года освободить помещение. Уже следующей весной в здании на Сибирском проспекте, 38 вновь должен открыться храм.

Не исключено, что Сергей Шнуров обратил внимание на эту проблему из-за формы подачи информации некоторыми СМИ, которые заявили, что в Барнауле планетарий переделывают в церковь, хотя на самом деле исторически данное здание и было церковью.

Все бы ничего, только нового здания для планетария пока не подыскали, а время между тем идет.

Накануне вечером Шнуров вновь решил «хайпануть» и выложил в сториз скриншот публикации одного из СМИ про планетарий. Судя по всему, история с дележкой здания его сильно задела.

Между тем, лайк под первым постом уже поставили такие известные личности, как барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков, бывший игрок питерского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, бывший КВНщик, а ныне резидент «Камеди клаб» Иван Пышненко, член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Ванкувере Михаил Девятьяров и многие другие.

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