Появились новые подробности травли мальчика в барнаульском лицее

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-16T10:28:59+03:00

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Накануне Барнаул потряс крик о помощи женщины, которая рассказала, как над ее ребенком издеваются в одном из барнаульских лицеев. Восьмиклассника унижает группа хулиганов, а преподаватели якобы закрывают глаза.

«КП» поговорила с несколькими учениками этого лицея, которые рассказали о запуганном школьнике и хулиганах.

- Я знаю его с детского сада, когда он был еще открытым и не забитым. Сейчас у него есть пара друзей в классе, а так, можно сказать, что он замкнутый. Когда я иду домой, очень часто вижу, как он в окружении учеников шестого и седьмого класса. Его действительно били, а их в пять раз больше, и он ничего сделать не может. Иногда их разнимали учителя, иногда другие ученики, - рассказал школьник.

Живет подросток с бабушкой и дедушкой, папы у него нет, а мама работает в Москве и только изредка приезжает к родным.

О том, что школьника обижали, рассказал еще один ученик лицея.

- Один раз иду после школы и вижу, как один мальчик донимает его. Обзывает там по-разному. Потом этот мальчик подбежал сзади, пнул его сильно и плюнул в него раза два. Еще один раз они дрались около школы, хотя он даже мухи не обидит. Не знаю, зачем они это делают, наверное, так забавляются. Некоторым людям приятно делать больно другим, - рассказал мальчик.

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