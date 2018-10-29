В День автомобилиста на Алтае в авариях погибли трое человек

29 Окт. 09:37 2018-10-29T10:37:08+03:00

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В воскресенье, 28 октября, по всей России и в Алтайском крае в частности автомобилисты отмечали свой профессиональный праздник, но для некоторых людей он завершился фатально. В регионе произошло несколько аварий с летальными исходами.

Накануне социальные сети буквально пестрили сообщениями об авариях, хотя, казалось бы, ничто не способствовало этому: стояла ясная солнечная и сухая погода. И все же происшествий для выходного дня было довольно много.

Так одна из серьезных аварий произошла на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР. Как установили сотрудники дорожно-патрульной службы, около 12.35 на регулируемом перекрестке «копейка», за рулем которой был 78-летний мужчина, столкнулась с автомобилем Suzuki Escudo. Удар был такой силы, что 75-летняя пассажирка «ВАЗа» получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте ДТП.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователям еще предстоит определить виновника аварии.

Другое ДТП произошло в районе пересечения Павловского тракта и улицы Советской армии. Столкнулись два вагона трамваев, следующих в попутном направлении. Авария произошла в 15.20. Предварительно сотрудники Госавтоинспекции установили, что во время буксировки неисправного вагона, движущегося впереди, произошло расцепление механизма. Из-за этого неуправляемый вагон без тормозов покатился вниз к остановке. В тот момент там стоял состав маршрута №5.

Избежать столкновения не представлялось возможным. Удар был довольно сильный. В итоге травмы получили четыре человека: 18-летние парень с девушкой, а также две женщины 33-х и 66-ти лет. Всем оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Еще одна авария, которая, к сожалению, завершилась летальным исходом, произошла поздно вечером, около 23.20. Как рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю, на восьмом километре автодороги «Бийск - Соколово - Акутиха - Солдатово» в Зональном районе водитель ВАЗ-21140, при выезде с АЗС не уступил дорогу Toyota Camry. В итоге водитель «Лады» и его пассажирка скончались на месте аварии до приезда медиков. Водитель и один из пассажиров иномарки получили не сильные травмы и отделались лишь осмотром, а вот второго пассажира госпитализировали в Зональную ЦРБ.