В Барнауле пожилая женщина погибла в ДТП

29 Окт. 06:00 2018-10-29T06:01:09+03:00

Авария произошла на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина, произошло в воскресенье, 28 октября, на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР в Барнауле.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, около 12:35 на перекрестке столкнулись ВАЗ-2101 под управлением 78-летнего водителя и «Сузуки Эскудо», которой управлял 38-летний мужчина. На место происшествия незамедлительно выдвинулся экипаж дорожно-патрульной службы.

В результате происшествия, пассажир автомобиля ВАЗ, 75-летняя женщина, от полученных травм скончалась.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливается объективная картина произошедшего.

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