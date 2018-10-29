2018-10-29T06:29:22+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП, выезжая с автозаправки

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства столкновения
Дарья САВЕНКО
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло в воскресенье, 28 октября, около 23:20 на 8 км автодороги «Бийск - Соколово - Акутиха - Солдатово» Зонального района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 64-летний водитель ВАЗ-21140 выезжая с прилегающей территории автозаправки, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Тойота Камри», которой управлял 31-летний мужчина. Удар оказался таким сильным, что водитель отечественного автомобиля и его 66-летняя пассажирка скончались на месте аварии до приезда «скорой». Водитель иномарки и его пассажирку осмотрели врачи, а еще одного пассажира госпитализировали.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

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