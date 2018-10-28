Жесткое столкновение двух трамваев произошло в Барнауле

28 Окт. 12:55 2018-10-28T12:55:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле в воскресенье, 28 октября, произошло жесткое столкновение двух трамваев.

О дорожно-транспортном происшествии первыми сообщили очевидцы. Запись об этом появилась в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По словам свидетелей, авария произошла в районе пересечения Павловского тракта и улицы Советской Армии. Пассажиры рассказали, что один из трамваев стоял на остановке, а второй по неизвестной причине не успел затормозить и на приличной скорости врезался в него.

По неофициальной информации пострадали два человека – парень и девушка.

- Парень находится без сознания, после столкновения он упал на спину и сильно ударился головой, - говорится в сообщении.

На место аварии незамедлительно выехали сотрудники ДПС.

Чуть позже появилось сообщение от одной из подписчиц сообщества:

- При буксировки вагона, отлетела сцепка, вагон отцепился и пошёл на разгон, после чего он врезался в вагон стоящий на остановке, - написала девушка.

Так ли это на самом деле – установят сотрудники полиции.