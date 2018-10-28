2018-10-28T12:55:50+03:00
Происшествия

Жесткое столкновение двух трамваев произошло в Барнауле

По словам очевидцев, пострадали два человека
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Барнауле в воскресенье, 28 октября, произошло жесткое столкновение двух трамваев.

О дорожно-транспортном происшествии первыми сообщили очевидцы. Запись об этом появилась в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По словам свидетелей, авария произошла в районе пересечения Павловского тракта и улицы Советской Армии. Пассажиры рассказали, что один из трамваев стоял на остановке, а второй по неизвестной причине не успел затормозить и на приличной скорости врезался в него.

По неофициальной информации пострадали два человека – парень и девушка.

- Парень находится без сознания, после столкновения он упал на спину и сильно ударился головой, - говорится в сообщении.

На место аварии незамедлительно выехали сотрудники ДПС.

Чуть позже появилось сообщение от одной из подписчиц сообщества:

- При буксировки вагона, отлетела сцепка, вагон отцепился и пошёл на разгон, после чего он врезался в вагон стоящий на остановке, - написала девушка.

Так ли это на самом деле – установят сотрудники полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле