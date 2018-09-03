Что нового ждет школьников с 1 сентября

СЕГОДНЯ 09:08 2018-09-03T09:16:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Закончилось лето, наступили осень и учебный год. В некоторых школах учеников ждет ряд нововведений.

Второй иностранный язык

На самом деле, это не такое уж нововведение. Второй иностранный язык стал появляться в расписании еще с 2015 года. Тогда на эксперимент в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта решились две школы. В прошлом учебном году их стало уже 15. На новый формат перешли учебные заведения Барнаула, Новоалтайска, Бийска и так далее.

В этом году Министерство образования и науки Алтайского края рекомендовало муниципалитетам расширить список школ. Сколько именно их будет – пока не ясно. Окончательные списки появятся только на этой неделе. Так что для кого-то в этом году второй иностранный язык станет новшеством.

Обучать будут ребят с 5 по 9 класс, причем только школа будет определять, когда именно его вводить. Для получения оценки в аттестат достаточно программы в 70 часов (2 урока в неделю).

Электронные учебники

Систему обучения по электронным учебникам внедряют в Барнауле с этого года. Апробацию проведут на базе школы №134. Новый формат ждет и ребят из начальных классов – им «выдадут» учебники английского языка, старшим же достанутся книги по русскому языку, математике, биологии и другим предметам.

При этом стоит отметить, что от бумажных носителей не откажутся. Их также выдадут на руки. Школьники же получат ключи доступа к специальному сайту, откуда смогут скачать электронные версии книг, чтобы установить их на свои домашние компьютеры, планшеты или смартфоны.

Профессия для школьников

С этого сентября в Алтайском крае стартует проект, в рамках которого школьники еще до выпуска смогут получить профессию, причем без отрыва от парты. По итогам они получат свидетельства государственного образца с присвоением квалификации.

У школьников есть возможность пройти подготовку по 19 профессиям: «Швея», «Каменщик», «Тракторист категории «С», «Оператор ЭВМ», «Электрогазосварщик», «Повар», «Официант», «Социальный работник», «Токарь», «Ювелир», «Облицовщик-плиточник» и так далее. В Барнауле обучение будет проходить на базе Алтайской академии гостеприимства, архитектурно-строительного колледжа, а также государственного, политехнического, промышленно-экономического колледжей и Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий. Помимо этого в проекте участвуют и другие образовательные учреждения городов и районов края.

Для того, чтобы записаться в группы, необходимо обратиться в эти учреждения. Полный список можно найти на сайте Министерства образования и науки Алтайского края.

На занятия через «фильтр»

С 1 сентября действует новое правило - простуженных детей или детей с недомоганиями не будут допускать на занятия в школу или детский сад. Такое постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Согласно этому документу, в период подъема заболеваний, в учебных заведениях будет действовать своеобразий «фильтр». Перед началом занятий медик, либо обученный педагог, должен будет осмотреть ребенка или опросить его. В том случае, если будут подозрения на то, что он болен – его попросту не допустят до уроков, а детсадовца родителям придется сразу же забрать домой.

Таким образом, специалисты намерены бороться с массовыми заболеваниями и карантинами.

Читайте также:

Каких учителей не хватает в алтайских школах к началу учебного года