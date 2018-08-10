Электронные учебники вводят в барнаульской школе

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-10T12:41:21+03:00

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Систему обучения по электронным учебникам внедряют в Барнауле. Первыми с ними работать начнут дети из школы №134.

– Согласно нынешним стандартам, каждый учебник, который допускается для использования в образовательных целях, должен иметь электронную версию. Причем это должен быть не просто учебник, переведенный в PDF-формат, в нем должна присутствовать справочная информация, карты, иллюстрации и так далее, - рассказывает директор школы и по совместительству учитель информатики Константин Ерофеев. – По сути, это полноценное приложение, которое может работать на разных платформах. Его можно установить на планшет, телефон или домашний компьютер. В большинстве случаев изначально требуется подключение к интернету, а в дальнейшем он работает в автономном режиме.

Эксперимент по введению в образовательный процесс электронных учебников будут проводить на базе школы №134. Для ее учеников выделят две тысячи книговыдач. Чтобы система не дала сбой, здесь же проведут обучающие семинары для библиотекарей и преподавателей.

- Со своей стороны мы устанавливаем учебники на оборудование, которое есть в школе, а также даем ученикам пароли, чтобы они могли сделать это дома на своих устройствах. Наша основная задача – проверить насколько данная форма учебников была бы востребована, удобна и комфортна для детей. Для каждого пароля будет доступно несколько точек доступа. К примеру, даже если ребенок забудет отключить систему на домашнем компьютере, в школе он все равно сможет к ней подключиться, - говорит Константин Владимирович.

От бумаги не откажутся

Предполагается, что в новом учебном году по новым учебникам начальные классы будут изучать английский язык. А вот старшие получат доступ к книгам по русскому языку, математике, биологии и другим предметам. Кстати, тот факт, что школьники получат электронные учебники, совершенно не означает, что они распрощаются с бумажными носителями – их также выдадут на руки.

Что касается работы непосредственно в школе, то ученикам будут выдавать электронные учебники на занятия, а вот домой на руки их забирать нельзя. Именно для этого необходим персональный пароль.

В школе отмечают, что молодое поколение с охотой отзывается на нововведения, ему гораздо проще адаптироваться к гаджетам, так что проблем с обучением, скорее всего, не будет.

- Детям данные устройства близки и понятны. Основная наша задача заключается в том, чтобы эти устройства не стали врагами образования, а стали помощниками. Мы могли бы с ними бороться, но бессмысленно запрещать их на уроках. Мы должны сделать так, чтобы ученики могли поглощать из них именно образовательный контент, тот, который важен в образовательных целях. Детям гораздо комфортнее изучать материал так. Им гораздо проще работать по системе гиперссылок. Они уже сейчас гораздо хуже работают с бумажными словарями, - признается директор школы.

Кстати, к некоторым учебникам в качестве приложения идут рабочие тетради, так что это еще один плюс. Все решения потом аккумулируются в личном кабинете ученика, и преподаватель там может посмотреть, как справился ребенок.

Тем временем

За безупречную учебу детей-школьников и выпускников-медалистов из многодетных семей их родители смогут получить материальное вознаграждение. На эти цели краевой бюджет готов выделить более 2,5 миллионов рублей.

Предполагается, что это будут единовременные выплаты родителям, чьи дети окончили школу в этом учебном году и были отличниками. Таких в крае насчитывается 929 человек. Также на разовое вознаграждение могут рассчитывать родители учеников 2-4 классов, которые имеют итоговые оценки «отлично» по всем предметам. Они получат по одной тысяче рублей. Родители учеников 5-9 классов за своих отличников получат по две тысячи рублей. За 10-классников уже по три тысячи рублей. А вот выпускники с красным аттестатом и медалью «За особые успехи в учении» смогут порадовать свою семью «премией» в десять тысяч рублей.

Деньги родителям за успехи их детей в обучении выплачиваются в качестве социальной поддержки многодетным семьям с 2011 года.