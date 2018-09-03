Каких учителей не хватает в алтайских школах к началу учебного года

СЕГОДНЯ 06:59 2018-09-03T08:06:57+03:00

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Не успели оглянуться, а лето уже прошло. Дети пошли на учебу. Однако до сих пор не во всех школах края набран полный штат учителей.

Полгода не было физики

Как рассказала «Комсомолке» мать ученика школы №1 Камня-на-Оби, в прошлом учебном году в 7 и 8 классах полгода не было физики. Для некоторых учеников это был настоящий праздник, однако родители не разделяли восторг. Сейчас родители все той же каменской школы уверяют, что в преддверии нового учебного года здесь не хватает учителя по математике и педагогов иностранных языков. И это на фоне того, что во всех школах в обязательном порядке хотят ввести изучение второго языка!

Что касается Барнаула, здесь тоже не все так безоблачно. Когда мы позвонили в одну из городских школ, на наш вопрос о том, как обстоят дела с педагогическими кадрами, директор ответил достаточно неожиданно:

– Обзванивая школы, вы правды не узнаете!

Из разговора со знакомым педагогом, мы узнали, что точечно практически в каждой школе Барнаула не хватает каких-то учителей. В некоторых особенно остро стоит вопрос с нехваткой педагогов по музыке и ИЗО.

Проблему обещают решить

По данным Министерства образования и науки Алтайского края, в течение лета школами региона было заявлено 612 вакансий. По состоянию на 20 августа 91% из них были закрыты. К началу нового учебного года было обещано закрыть все вакансии.

Чаще всего кадровую проблему в школах решают путем трудоустройства выпускников высшего и среднего профессионального образования текущего года. Также вакансии закрываются за счет приема на работу опытных педагогов, прибывших из других регионов. Еще один путь решения серьезной проблемы – это привлечение студентов-целевиков. По итогам приемной компании педагогических вузов края, в 2017-м году по целевым договорам было зачислено 258 студентов. По текущему году пока нет окончательной цифры.

Педагогов стараются поддержать

В последние годы в Алтайском крае действуют меры поддержки для педагогов.

Ежегодно 80 молодых учителей, приступивших к работе в сельских малокомплектных школах, получают единовременную выплату из краевого бюджета, которая с 2018 года составляет для выпускников ссузов 150 тыс. рублей и 250 тыс. рублей – для выпускников вузов.

Также молодым специалистам в течение первых трех лет работы делают ежемесячную надбавку к заработной плате от 10 до 30%. На муниципальном уровне молодым учителям выплачивают подъемные от 10 до 50 тыс. рублей. Во многих районах решается вопрос по предоставлению жилья либо возмещению расходов на его аренду.

В Минобрнауки региона рассказали, что ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства педагогических работников.

Премия победителю конкурса «Учитель года Алтая» составляет 300 тысяч рублей. 60 победителей конкурса «Лучшие педагогические работники краевых и муниципальных образовательных организаций» получают из краевого бюджета премию по 50 тысяч рублей каждый.

По 125 тысяч рублей ежегодно получают 10 победителей конкурса на премию губернатора Алтайского края им. С.П. Титова.