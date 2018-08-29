Алтайские школьники начнут изучать второй иностранный язык

СЕГОДНЯ 12:14 2018-08-29T12:54:45+03:00

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Министерство образования и науки Алтайского края объявило о том, что в школах региона вводятся дополнительные часы для изучения второго иностранного языка.

Это будет не факультативное занятие, а обязательное, и по итогу в аттестат выставят оценку. Многие родители нынешних школьников возмутились, мол, «сколько можно пичкать детей ненужными предметами?». Однако в Минобрнауки объяснили, каким образом будет проходить процесс обучения и что на самом деле это пока лишь рекомендация, а не обязательное требование. Хотя еще в 2015 году был принят образовательный стандарт, который как раз предполагает введение во всех школах региона второго иностранного языка. Тогда на эксперимент решились единицы.

- Изначально в нашем регионе только три школы могли себе это позволить, но с 2015 года их количество возросло до пятнадцати. Речь идет о школах и лицеях Барнаула, Бийска, Новоалтайска и двух краевых учреждениях. В текущем году мы рекомендовали всем учебным заведениям Алтайского края ввести второй иностранный язык, однако каждое из них будет принимать решение самостоятельно, - говорит Ирина Дроздова, начальник отдела общего образования Минобрнауки края.

В ведомстве подчеркнули, что не стоит бояться изучения второго иностранного языка - для того чтобы получить оценку, достаточно пройти курс всего в 70 часов. При этом лишь учебное заведение может определить, с какого класса начнутся уроки. Рекомендуется делать это с пятого по девятый класс.

Без фанатизма

- Второй иностранный должен вводиться и преподаваться без фанатизма, в щадящем режиме. Цель его введения - научить читать и пользоваться языком. Изучать его более глубоко человек может самостоятельно, - добавляет Ирина Дроздова.

По ее словам, главное, чтобы ребенок научился читать алфавит, получил какие-то зачатки знаний, возможно, смог самостоятельно пользоваться языком. В дальнейшем только сам для себя школьник определит: заинтересовали ли его новые знания или нет.

- У нас пока нет ограниченных сроков перевода всех школ на изучение двух иностранных языков, мы это лишь рекомендуем в данном случае, понимая, как это важно для учеников, но в любом случае решать руководству школы исходя из своих возможностей (наличия преподавателей и учебников. - Прим. ред.), - резюмировала Дроздова.

Кстати, что касается материальной базы, то она полностью является заботой учебного заведения и никоим образом не ляжет на плечи родителей. На закупку учебников средства будут выделяться из бюджета.

На сегодняшний день списка школ, где уже точно введут новую систему, пока нет. Он будет сформирован только в начале сентября.

Есть положительный опыт

Среди тех, кто уже «в программе», барнаульский лицей № 101. По словам его директора Василия Михальчука, образовательное учреждение практически безболезненно перешло на новую форму обучения и вот уже с 2016 года работает по билингвистической системе.

- Не все хлопали в ладоши, но мы обосновали, почему выбрали немецкий язык. Английский и немецкий относятся к одной группе германских языков. Есть учебники. И потом, если английский - язык делового общения, то немецкий - технический язык, а у нас в лицее развито техническое направление, - объясняет директор лицея.

Причем это никак не сказалось на учебном плане. Часы для второго иняза взяли за счет часов, предназначенных на дополнительный компонент.

Кстати

- По воспоминаниям старожилов, в нашей 55-й школе в советские времена были три языка: английский, немецкий, французский. Английский обязательный, а вот немецкий или французский - на выбор, но два языка учились в обязательном порядке, - вспоминает жительница Барнаула Наталья.