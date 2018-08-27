2018-08-26T18:30:19+03:00
Общество

Кольцо у "Ашана" доделают в сентябре

А для кольца в районе Змеиногорского тракта спроектируют многоуровневую развязку
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Кольцо у "Ашана" доделают в сентябреКольцо у "Ашана" доделают в сентябреФото: Максим ЛУФЕРЕНКО
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Барнаульские автомобилисты недоумевают – почему кольцо у "Ашана" на ул. Власихинской бросили делать, так сказать, на полпути? По городу ходят слухи, что на этом участке еще уложены не все слои асфальта.

- Пока созреют уложить все слои, дорогу разобьют напрочь! - пишут в соцсетях многие автомобилисты.

Мы решили из первых рук узнать, действительно ли кольцо у "Ашана" не доделано и планируется ли там проведение еще каких-либо работ.

- Да, это действительно так. К концу августа - началу сентября работы на кольце возобновятся. Там будет нанесен верхний слой покрытия, разметка, проведено общее благоустройство, организовано освещение и так далее, - пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев. - Стоимость данного объекта - 210 млн рублей. Из них – 140 млн руб частные вложения бизнесменов.

Кстати на вопрос о том, а когда будет продолжена обещанная дорога Ленточного бора на месте, где был в свое время «Арарат» - речь идет о пересечении со Змеиногорским и Южным трактами, чиновник ответил :

- Наши коллеги из краевого "Автодора" сейчас прорабатывают проектное решение по данной проблеме. Причем не просто кольцевое пересечение, а разноуровневая развязка. Работа в данном направлении ведется, но о конкретных сроках пока говорить рано.

Слушайте полное интервью с Антоном Шеломенцевым:

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