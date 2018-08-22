Одна из алтайских живодерок уже отбыла срок, вторая – еще в «заключении»

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-21T13:28:27+03:00

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Алтайские живодерки, разрубившие топором котенка и заснявшие все это на видео, понесли заслуженное наказание. По решению суда им дали 10 и 15 суток «заключения» в Центре содержания несовершеннолетних правонарушителей. На днях отец забрал младшую дочь – ее 10 суток закончились. К концу недели домой вернется и старшая – та, которая наносила удары топором.

- С девочками в центре каждый день работает психолог. По ее словам, в момент случившегося младшая дочь пошла на поводу у старшей, а старшая хотела просто похвастаться перед своими друзьями, распространять видео девочки не собирались. Но в итоге получилось так, как получилось, - рассказывает отец живодерок. – Сейчас они в полной мере осознали, что натворили. Как говорит психолог, чувства раскаяния и виновности у них просто зашкаливают. Они сильно стрессуют по этому поводу.

По словам мужчины, жители села спокойно относятся к девочкам. Никакой агрессии нет.

- Угрозы в последнее время приходили извне: с Краснодара, из Челябинска, Калининграда и других городов. А свои-то все знали, поддерживали, сочувствовали, - говорит отец девочек.

Что касается условий содержания в центре несовершеннолетних правонарушителей, то они на самом деле довольно жесткие. По приезду туда девочки сдали все вещи: украшения, телефоны, косметику, личную одежду – все это поместили в камеру хранения и взамен выдали форму. Живут подростки по расписанию: с утра побудка, зарядка, завтрак и после него начинается работа со специалистами – педагогами и психологами.

- Инспекторы рассказывают им о вреде употребления алкоголя, табака, наркотиков, спайсов и так далее. То есть с ними проводят профилактические мероприятия. Помимо этого они изучают административный кодекс, основные правонарушения, которые совершают подростки. Им рассказывают, что за это бывает. Ну а в основное время с ними все же работает психолог: проводит тесты, игры и так далее, - продолжает отец сестер. – То, что там такой строгий распорядок, девочки, конечно же, не ожидали. Даже в туалет или воды попить – только с разрешения старших. Дисциплина хлеще, чем в армии. Все помещения закрыты, из барака просто так не выйти, а если и выходишь на улицу, то только в сопровождении.

Посещать «заключенных» можно только родителям, и отец девочек пользовался этой возможностью: передавал фрукты и соки. Все остальное - под строжайшим запретом.

- Молочку и мясо нельзя – чтобы исключить отравление. При этом кормят хорошо – пятиразовое питание. Есть все – и каши, и молочные продукты. Приносил им яблоки и апельсины. Эти фрукты им выдавали потом поштучно - после завтрака. Оказывается, там следят за рационом, чтобы дети не переедали, - говорит собеседник.

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