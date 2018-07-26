Семья девочек-живодерок уехала из родного села

26 Июль 11:33 2018-07-28T14:27:56+03:00

Слева - старшая сестра, которая рубила топором котенка, справа - младшая. которая снимала все на видео. Фото со страниц из соцсетей.

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Семья школьниц-живодерок из Алтайского края в полном составе уехала из родного села.

Напомним, жестокое видео, на котором одна из девушек хладнокровно разрубает котенка топором, а другая все это снимает на видео, появилась в сети в минувший понедельник, 23 июля. Обе девочки являются дочерьми главы одного из сельсоветов в Алтайском крае. После случившегося в адрес семьи юных живодерок начались угрозы.

- Семья до сих пор подвергается угрозам и из соцсетей, и просто извне. Неизвестные пишут на рабочую почту отцу и звонят в администрацию села. Сам он сейчас в отпуске, ушел после того, как все произошло, так что на звонки приходится отвечать нам. Мы все это выслушиваем, еще и почту читаем – она у нас общая. Я сама уже четвертый день на валерианке. Пока что глава семейства до конца недели в отпуске, потом, скорее всего, напишет заявление на продление, - рассказывают в сельсовете.

Старшая дочь (посередине) с родителями

По словам собеседницы, в селе обстановка уже спокойная. Люди постепенно пришли в себя, теперь уже с сочувствием относятся ко всей ситуации.

- Все адекватные люди, все понимают и сочувствуют. Родители сами в шоке. Никто девочек не оправдывает. Все понимают, что дети оступились, но, конечно же, есть недоброжелатели. Но большинство местных жителей все же стараются поддержать родителей, - продолжает собеседница.

Собрали вещи и уехали

На днях, не выдержав давления общественности, глава семейства принял решение уехать на время из села. Вместе с супругой и девочками он отправился к родственникам, однако куда именно, никто не знает. Мужчина опасается за дочек – слишком много негатива льется на них.

- Какой бы поступок они не совершили, но это его дочери, и он их будет защищать до последнего. Он опасается за их жизни, как бы их не довели до самоубийства, - говорят в сельсовете. – Девочки сами теперь уже осознают, что они совершили, как подставили родителей. Семья подавлена. Для них это настоящий удар, горе – они именно так это воспринимают. Буквально в раз все перечеркнуто…

Скриншот с видео

Сельский авторитет

О том, чтобы отец девочек, глава сельсовета ушел в отставку – речи нет. Здесь на него буквально молятся. Вопрос лишь в том, захочет ли он сам работать дальше.

- Когда он избирался первый раз, у него были оппоненты, человек шесть, а когда второй раз шел на срок, все отказывались в его пользу. Говорили, что только он может руководить селом, – продолжают рассказ о своем начальнике в сельсовете. – Он и спортивную жизнь организовывает, и культурную, даже субботники, и ведь люди идут! Ладно мы, люди, воспитанные комсомолом, приходим, но даже молодежь подключается. Они его уважают. Он для них авторитет. Лично участвовал в создании турниковой площадки, каток зимой заливал, парковую зону организовал, у мемориала лично траву косит, на столбы лазает, чтобы восстановить освещение. В общем, во всем участвует сам. Его плюс еще и в коммуникабельности. Многие же главы сел уже в возрасте, кто-то не разбирается в компьютере, в новых программах, так он всем помогает!

За свою работу глава сельсовета получал и благодарности от полиции, и от пограничников, отмечали его и за патриотическое воспитание молодежи. Вот только своих дочерей проглядел… Что уж говорить, у людей на руководящих постов такое не редко бывает…

Проверка завершена

Накануне полиция завершила проверку по факту жестокого обращения с животными. Как бы ни хотелось окружающим, уголовной ответственности живодерке удастся избежать.

- По данному факту проверка завершена. Собраны все документы на помещение девочек в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю. Находится он на территории Барнаула. Решение о помещении туда примет суд. Что касается наказания, то, как правило, дети помещаются в центр изоляции на срок до 30 суток, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Можно говорить о том, что уголовной ответственности за жестокое обращение с животными девочке, которая держала в руках топор, удастся избежать, так как она еще не достигла 16 лет. День рождения школьница отметит только в августе.

Скриншот с видео

- Тем не менее, обе девочки поставлены на профилактический учет. Их родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - добавляют в полиции.

По закону родителям грозит предупреждение и штраф до пятисот рублей.

Ранее временно исполняющая обязанности уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева сообщила, что с каждой из девочек будет проведена профилактическая работа.

- Все меры, в том числе по безопасности детей, в связи с произошедшим, предусмотренные законом, принимаются, - сказала Казанцева. - В настоящий момент неизвестно, где находятся девочки – им угрожают расправой.

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