Обжаловать не будут: алтайским живодеркам дали по 10 и 15 суток в Центре изоляции для несовершеннолетних

2 Авг. 13:15 2018-08-02T13:15:32+03:00

Слева - старшая сестра, которая рубила топором котенка, справа - младшая. которая снимала все на видео. Фото со страниц из соцсетей

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Школьницы, расправившиеся с маленьким котенком, отправятся в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, жестокое видео, на кадрах которого одна из девушек разрубает котенка топором, а другая снимает все это, появилась в сети 23 июля. Позже стало известно, что девочки являются дочерьми главы одного из сельсоветов в Алтайском крае. После случившегося в адрес семьи юных живодерок начались угрозы. Они были вынуждены на время уехать из села, но на днях вернулись.

- Сейчас мы все дома. В понедельник состоялся суд, - рассказывает глава семейства. – Он вынес решение поместить детей в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей в Барнауле. Им дали по 10 и 15 суток. Через десять дней решение вступает в силу.

По словам отца девочек, вердикт можно было оспорить, но после семейного совета было принято решение, оставить все как есть.

- Я еле перенес этот суд. Мне прямо на заседании стало плохо. «Скорую» вызывали. Мама же девочек вообще не смогла поехать. А если бы это надо было еще и оспаривать… Мы бы не выдержали, - продолжает собеседник. – Также на суд приезжал директор центра содержания несовершеннолетних. Мы с ним познакомились. Он показал брошюру, рассказал, что центр – это больше даже не как наказание, а как профилактика. С подростками там работает психолог, психотерапевт, педагоги. Мы решили, чтобы дальше не было резонанса, так как и так многие хотели крови, мы не будем обжаловать. Решили оставить, как есть.

Для самих девочек решение суда тоже было шоком. На помощь хотели прийти адвокаты. Они тоже советовали подать на обжалование, но у родителей была опаска, что в краевом суде могут «накинуть» срок, так что оставили, как есть.

Старшей девочке "дали" 15 суток

- Я думаю, судья вынес мудрое решение. Детям будет урок. Теперь они будут знать, что безнаказанно никакое нарушение не останется. Сейчас мы их морально готовим, - продолжает отец школьниц.

Кстати, согласно распорядку центра содержания несовершеннолетних правонарушителей, родители вправе приезжать к ним на свидания. А также можно звонить, но только в определенное время. Девочки и мальчики там содержатся в раздельных комнатах.

Что касается дальнейшей судьбы девочек, то старшая теперь уже точно останется дома.

- Да, она хотела поступать куда-то после девятого класса, но теперь останется с нами. В город я ее пока боюсь отпускать, - признается отец школьницы.

Между тем, прессинг со стороны «доброжелателей» до сих пор не прекращается. С того самого дня, когда эта жуткая история получила огласку, прошло уже почти две недели, но угрозы до сих пор продолжают поступать. Хотя определенный спад активности агрессоров все же есть.

- После всей этой истории у нас с женой проблемы со здоровьем начались. Стресс до сих пор не проходит – ни сна нет, ничего. Состояние ужасное – вроде земля под ногами перестала гореть, но не отпускает до сих пор. Сидим на валерианке, транквилизаторы уже не помогают, - с грустью признается отец живодерок.

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