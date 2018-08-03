Предсказание Мэрилин Керро сбылось: После гибели Данила в семье Ченцовых родился сын

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-03T11:58:43+03:00

Мальчик появился на свет через год в ту же дату, когда было найдено тело его брата

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Участники «Битвы экстрасенсов» оказались правы. После их пророчеств в известной алтайской семье Ченцовых родился мальчик. Это произошло день в день с той датой, когда нашли тело Данила Ченцова. Родители малыша уверены, что он унаследовал душу их покойного сына.

Время скоротечно. Скоро будет уже три года, как в семье Ченцовых, которая на ту пору жила в Бийске, оборвалась последняя надежда. Их 14-летний сын Данила таинственно исчез из детского спортивного лагеря. Мальчика искали несколько дней. Его тело нашли только 30 августа 2015 года. Эта история так и осталась загадкой. Пока одни считают, что сердце подростка не выдержало нагрузку и он умер во время невероятно длинного кросса, другие склоняются к версии, что это был криминал. В свое время активно обсуждалась версия, что у Данила во время пребывания в лагере случился конфликт с неизвестными. Тогда шла речь о том, что парня похитили и какое-то время удерживали, а умер он вовсе не от сердечного приступа, а от удара в голову.

Данил Ченцов

Как было на самом деле, до сих пор не ясно. В конечном итоге несколько сотрудников лагеря получили условные сроки за халатное отношение к исполнению своих обязанностей. На том следствие было остановлено.

Родители Данила Ченцова обращались в «Битву экстрасенсов», чтобы узнать правду о том, что произошло с их сыном. Именно на проекте эстонская ведьма Мэрилин Керро сказала Ченцовым, что они должны отпустить Данила, и тогда он появится у них еще раз.

– Елисей родился 30 августа 2016 года. Ровно через год, как нашли тело Данила. Малыш как две капли воды похож на своего старшего брата и внешне и по характеру. Уже сейчас видно, что он сильный и волевой. Мы с супругой даже не сомневаемся, что все случилось так, как нам и говорили. Душа Данила вернулась к нам в теле Елисея, – рассказывает Денис, глава семьи Ченцовых.

Мужчина рассказал, что Елисей развивается очень быстро. В два месяца он уже сидел, а в девять месяцев сделал первые шаги.

Напомним, что в семье Ченцовых есть еще один ребенок – Никита. Примечательно, что он родился ровно через три года, после того как появился на свет Данил – 28 июня. Мальчики вместе праздновали дни рождения, пока не случилась эта страшная трагедия.

Денис рассказал, что сейчас Никите 14 лет, и он души не чает в своем маленьком брате. Он много времени проводит с Елисеем и тоже чувствует, что когда малыш глядит на него, будто это смотрят глаза Данила.

Денис с сыном Елисеем и еще одной участницей битвы - Николь КузнецовойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Денис честно рассказал, что даже когда в их семье появился Елисей, боль от того, что они потеряли Данила, не стала менее острой. Тем не менее, о малыше отец рассказывает самозабвенно. Уже сейчас он и его супруга Наталья видят в мальчике кучу талантов, но родители убеждены, что ребенок должен будет сам выбрать то, чем ему заниматься в своей жизни.

В свое время Данил сам решал, пойти ему на шахматы, на гимнастику или заниматься танцами. Это потом он выбрал самбо, а до этого у него было множество увлечений. Мальчик рос по-настоящему разносторонним человеком, и вполне вероятно еще многого мог бы добиться и не только в спорте…

Сегодня Ченцовы живут в Алма-Ате. Денис занимается бизнесом. Наталья пока в декретном отпуске. Никита не бросил самбо, в этот вид спорта он пришел по примеру старшего брата.

Ченцовым, конечно же, интересно, кем станет их младший сын Елисей, но уже сейчас они все хотят одного, чтобы он рос здоровым и счастливым ребенком.

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