Стали известны подробности о зачинщике смертельной драки на Старом базаре в Барнауле

Две стороны трагедии встретились на программе «Прямой эфир» Андрея Малахова

В ночь с 26 на 27 июля в Барнауле на Старом базаре произошла резонансная драка, в результате которой погиб 40-летний Павел Рохлов. Инициатором конфликта оказался некий Дмитрий Лопатин, которого Павел пытался спасти от кулаков экс-боксера Михаила Старцева и двух женщин, одна из которых - чемпионка мира по кикбоксингу. Две стороны трагедии встретились на программе «Прямой эфир» Андрея Малахова, и в эфире всплыли новые подробности дела касательно третьей стороны – мужчины, из-за которого и началась «пьяная свадьба».

«Выпрашивал весь вечер»

В съемках сюжета приняли участие вдова Павла Светлана Рохлова и её родная сестра, день рождения которой супруги отмечали в тот роковой вечер. Женщина со слезами на глазах, но явно пытаясь держать себя в руках, рассказала подробности драки и пояснила, что хочет справедливого наказания для убийцы мужа.

Тут же на эфир была приглашена чемпионка мира ко кикбоксингу, а ныне спортивный судья Лилия Ворогушина. Она с первой же секунды своего появления в студии принесла соболезнования семье Рохловых…

- Так ты для начала хотя бы посмотри мне в глаза, - обратилась Светлана к Лилии, но та её проигнорировала и продолжила вспоминать июльские события, как ни в чем не бывало.

Со слов Лилии и очевидцев событий, зачинщиком драки стал барнаулец Дмитрий Лопатин. На видеокадрах, снятых свидетелями происшествия, как раз говорят, что он «выпрашивал весь вечер». Мужчина якобы начал нарываться на Михаила, которого видел первый раз в жизни, но угомонить нетрезвого искателя приключений не удалось - он достал железную биту из багажника своего автомобиля и ударил подругу Ворогушиной, после чего Михаил и Лилия начали двигаться в сторону «инвалида» и просить его убрать биту.

- Сказать, что он был в нетрезвом состоянии, не сказать ничего. Он был агрессивно настроен, сразу начал угрожать. Всю эту компанию мы увидели впервые. Он кричал, что он сейчас нас всех убьет, - рассказала Лилия.

Эксперты программы выяснили, что инвалидность у Лопатина была снята полгода назад, поэтому называть его инвалидом – уже не актуально. Была поставлена точка и в споре, что же все-таки было в руках у зачинщика драки – трость или бита? Очевидец Родион Бурдачев, который также отдыхал на Старом базаре в момент драки, уверенно заявил, что Лопатин держал самодельную биту – для трости труба была слишком толстой.

«Плакал и спрашивал, жив ли»

До сих пор местонахождение Дмитрия Лопатина неизвестно. После драки он будто бы исчез, но журналистам удалось найти его мать, которая немного пролила свет на то, что же стало причиной такого агрессивного поведения.

- Он поссорился с девушкой. Был у друга, потом поехал в кафе, приглашал там одну девушку танцевать, просто пытался познакомиться, отвлечься как-то. И потом тот [Михаил Старцев, прим. ред.] приехал с двумя девушками, однозначно пьяные были. Может быть, сын попытался подойти познакомиться и это задело Старцева. Как он [Дмитрий Лопатин, прим. ред.] говорит: «Я понял, что на меня идет «машина». Ему ничего не оставалось, как взять этот костыль и начать отходить, - рассказала мать Дмитрия Лопатина.

Итогом первой схватки Старцева с Лопатиным и стала смерть Павла Рохлова, когда Михаил ударил его со спины кулаком в голову – Павел рухнул наземь и впоследствии погиб.

- А второй раз Старцев и его компания накинулись на сына из-за того, что он спрашивал: «Он жив? Он жив?». Сын даже плакал, очень сильно переживал из-за Павла, находился в шоке, - продолжила мама Дмитрия.

Сейчас Дмитрий скрывается – все телефоны отключены, а маме звонит лишь с чужих номеров. Быть может, осознает, что натворил – если бы не та «пьяная свадьба», как высказались эксперты в студии, то один барнаулец был бы жив, а второй не угодил бы за решетку…

Напомним, Михаил Старцев, обвиняемый в смерти Павла Рохлова, сейчас находится под арестом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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