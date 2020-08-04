«Мы должны приходить на помощь»: доктор Мясников прокомментировал драку на Старом базаре
Известный доктор Мясников прокомментировал смертельную драку на Старом базаре, в которой погиб 40-летний барнаулец Павел Рохлов. Мужчина кинулся разнимать дерущихся и сам стал жертвой. В своем телеграм-канале специалист назвал Павла настоящим мужчиной и рассказал о том, как правильно спасать людей.
- Шокирующая новость последних дней: в Барнауле мужчина пытался разнять дерущихся, в итоге получил удар в голову, от которого скончался. Легких травм не бывает, любая из них потенциально опасна, - отметил доктор.
Мясников также подчеркнул, что приходить на помощь людям – необходимо, ведь «если прошёл мимо - как ты потом будешь жить?». Но, чтобы избежать таких трагедий, как в Барнауле, он дал несколько советов:
- Оценить ситуацию, так как это «поможет правильно начать действовать и не стать просто ещё одной жертвой в текущей ситуации»;
- Если пытаетесь растащить дерущихся, то нужно помнить, что разнимающий – не основная цель конфликтующих. Необходимо начинать с громкого крика, чтобы привлечь как можно больше людей. Обхватывать стоит самого активного участника драки, плотно прижаться к нему своим телом, а головой обвить его и повалить на землю;
- На месте катастрофы человека нужно вытащить из зоны опасности. Если есть кровотечение, то остановить его, а затем дождаться медпомощь;
- Привлечь к помощи других, так как зачастую не всем хватает смелости, и им нужен толчок, призыв.
- Выходя из дома, мы никогда не знаем - вернёмся ли. Но если суждено вернуться, то должны вернуться с чувством, что прожили день достойно. А ситуации, как в Барнауле, должны служить примером, как надо действовать, а не отпугивать. Жалко человека, но он - настоящий мужчина, - подчеркнул доктор Мясников.
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ИСТОЧНИК KP.RU