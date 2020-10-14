«Войны без потерь не бывает». В Барнауле от коронавируса умерла медсестра поликлиники

На сегодняшний день в крае скончались 604 человека с подтвержденным коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская городская поликлиника №14 потеряла еще одного сотрудника – от коронавируса скончалась медсестра.

Об этом накануне, 13 октября, коллеги погибшей рассказали в аккаунте поликлиники в Instagram:

- Первичное звено - последний рубеж. Безвозвратные потери... Романова Татьяна Владимировна старшая медсестра, 2-го терапевтического отделения КГБУЗ «Городская поликлиника №14, г. Барнаул» приняла смерть в борьбе с коронавирусной инфекцией в городе Барнауле Алтайского края... Войны без потерь не бывает... но, вряд ли можно кого то этим утешить... Светлая память, вечный покой.

По словам врачей, Татьяна Владимировна много лет отработала в медицине. Она была не только ответственным коллегой, но и в первую очередь хорошим человеком.

- Когда я пришла работать в поликлинику врачом, она сразу взяла меня под свое крыло, своим оптимизмом заряжала. До боли жаль, что так случилось, светлая память, - пишет Екатерина Калинина.

- Татьяна Владимировна, добрейшей души человек! Всегда для всех найдется улыбка и доброе слово...Ну как же так?... Соболезнования родным... – добавляет Татьяна Колбина.

Уходят лучшие

Точного числа алтайских медиков, уже переболевших коронавирусом нет, но по данным на конец августа насчитывалось уже около 600 человек. Соответственно, на сегодня эти показатели уже гораздо выше. Известным и жертвы вируса. Так в июне в возрасте 58 лет скончался Сергей Ходоренко, заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера. Несколько дней, после того, как у него был обнаружен COVID-19 он провел в 5-й горбольнице Барнаула, но спасти коллегу медикам не удалось – болезнь протекала слишком тяжело.

Также в июне от ковида скончался главврач барнаульской Железнодорожной больницы Александр Зальцман, а 1 октября в Барнауле умер заведующий первым травматологическим отделением Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, Заслуженный врач России Игорь Деев. У него также диагностировали коронавирус.

По словам родственников известного барнаульского диетолога Елены Майбородиной, у нее также был вирус и именно он лишил ее жизни.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае по данным оперативного штаба на 14 октября 2020 года составляет 604. Из них непосредственно от COVID-19 скончались 277 человек, по иным причинам 323, на экспертизе находятся четыре случая.

Вакансии открыты

В самом минздраве не скрывают, что проблемы с кадрами есть. Именно поэтому к работе с пациентами стали привлекать врачей из коммерческого сектора, а также клич бросили по соседним регионам и за их пределами.

- В настоящее время для работы в инфекционных госпиталях привлечены: 5 врачей из Красноярского края, два врача и один средний медицинский работник из Новосибирской области, два врача из Москвы, один врач из Калининградской области, - говорят в ведомстве.

Помимо этого, для работы в период подъема заболеваемости ОРВИ в поликлиники и больницы были привлечены студенты АГМУ и Барнаульского базового медицинского колледжа. Но даже в этом случае дефицит кадров остается актуальной проблемой. Узнать о вакансиях также можно на официальном сайте Алтайского края или на сайте регионального минздрава.

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