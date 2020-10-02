Предположительно, ковид: в Барнауле скончался завотделением травматологии БСМП

Мужчина возглавлял отделение с 1996 года. Фото: Минздрав АК

Вчера, 1 октября, на 66-ом году жизни скончался заведующий первым травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, заслуженный врач России Игорь Деев. Мужчина возглавлял отделение с 1996 года.

О кончине одного из лучших травматологов краевой столицы сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края. Причину смерти не уточняют. Телеграм-канал «По ком звонит колокол» пишет, что Игорь Тимофеевич был в числе зараженных коронавирусом медиков учреждения, однако в министерстве подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли.

- Огромный вклад в развитие здравоохранения Алтайского края Игоря Тимофеевича трудно переоценить. Игорь Тимофеевич создал стабильный, высоко работоспособный коллектив. Он был хорошим учителем, чутким и внимательным врачом, уважаемым коллегой в коллективе и в медицинской общественности, - пишет Министерство здравоохранения.

Игорь Тимофеевич Деев окончил лечебный факультет краевого медуниверситета в 1977 году, и в этом же году устроился в БСМП врачом-травматологом-ортопедом. С 1980 по 1982 год служил в Советской Армии, в 1989 закончил обучение в клинической ординатуре Ленинградского медицинского института. С 1996 года бессменно возглавлял первое травматологическое отделение больницы.

Именно по его инициативе в отделении создали краевой центр тяжелой сочетанной травмы, а также отделения травмы кисти и вертебрологии. С 1997 по 2004 год являлся главным внештатным травматологом Барнаула. Кроме того, он вел научную деятельность: в списке его заслуг – девять научных статей и даже патент на изобретение фиксатора позвоночника.

Имел звания «Почетный донор России», «Заслуженный врач Российской Федерации», а также был отмечен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

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