В Алтайском крае умер врач с диагнозом COVID-19

В Алтайском крае зарегистрирована 24-я смерть пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Умер заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко. У медика был обнаружен коронавирус.

- На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы №5. Медики не смогли спасти коллегу, у которого было тяжелое течение заболевания, - отмечают в оперштабе

Врач умер в возрасте 58 лет, из них более 35 он отдал медицине. По специальности Сергей Ходоренко - врач анестезиолог-реаниматолог

Точная причина смерти будет установлена только после паталогоанатомических исследований.

Соболезнования родным и близким Сергея Ходоренко выразил губернатор Виктор Томенко.

COVID-19 в регионе

В Алтайском крае за прошедшие сутки в регионе выявлено 69 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 2135 человек.

В числе заболевших и переболевших коронавирусной инфекцией 202 ребенка до 17 лет включительно. В целом 126 случаев – завозные, (2 – из-за рубежа), 1488 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 261 инфекция выявлена у больных внебольничной пневмонией, 490 – у заболевших ОРВИ, в 1384 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных на сегодняшнюю дату - 48 пациентов, на аппарате ИВЛ – 20.

За весь период умерли – 24 человека, в том числе 13 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

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