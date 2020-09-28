Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу.

О том, что губернатор заболел коронавирусом, стало известно 22 сентября. До этого он проходил лечение на дому и писал бодрые сообщения в Инстаграм.

- Работу свою организовал дистанционно, этим летом уже не первый раз приходится это делать. На связи со всеми краевыми и федеральными руководителями, - рассказывал Томенко в сетях.

Напомним, в июне губернатор уходил на самоизоляцию из-за того, что в его окружении выявили заболевших. Решение было принято для того, чтобы не подвергать опасности других работников.

На пресс-конференциях в период ограничительных мер Виктор Томенко утверждал, что соблюдает принципы самоизоляции. К примеру, на вопрос «Комсомолки» о том, как вы стрижетесь в период, когда парикмахерские закрыты, он с улыбкой ответил: «Как и все - обрастаю».

О своей нынешней болезни на днях губернатор рассказывал так:

- Вчера, 21 сентября, ближе к обеду почувствовал недомогание, поднялась температура. Понимая, что у нас идет пандемия, сделал тесты, которые подтвердили коронавирус. Прохожу лечение дома. Чувствую себя вполне нормально, единственное - температура 37,5, а порой и 38, присутствуют головные боли.

Подписчики желали ему выздоровления, а священник Александр Микушин даже провел молебен за здоровье губернатора. Обсуждая эту новость, горожане предполагали, что Виктор Томенко мог заразиться на Дне города 19 сентября, где его видели без маски.

В воскресенье, 27 сентября губернатор почувствовал себя хуже и был госпитализирован с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, которая не является ковидным госпиталем.

- В настоящее время его тест отрицательный, - сообщает официальный сайт региона. О самочувствии Виктора Томенко пока официальных сообщений нет.

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