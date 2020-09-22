Алтайский губернатор Виктор Томенко заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Тест главы региона дал положительный результат Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом. Информацию уже официально подтвердили в пресс-службе краевого правительства – тест главы региона дал положительный результат.

С 22 сентября губернатор будет лечиться на дому и работать в дистанционном режиме.

- Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами Правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10-14 дней, - пояснили в администрации.

В связи с этим, губернатор призвал жителей края соблюдать необходимые меры, чтобы обезопасить от коронавируса себя и своих близких: дезинфекция рук, масочный режим, социальное дистанцирование.

В конце июня глава региона уже уходил на самоизоляцию. Тогда специалисты выявили в правительстве сразу нескольких зараженных сотрудников, которые регулярно общались с губернатором.

Кстати, буквально несколько дней назад, 19 сентября, глава Алтайского края прогулялся по городу в окружении мэра Барнаула Вячеслава Франка, спикера Алтайского Заксобрания Александра Романенко и председателя Барнаульской Гордумы Галины Буевич в честь 290-летия краевой столицы. По идее, все они попадают в число контактных лиц.

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