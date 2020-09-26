В правительстве Алтайского края рассказали, как чувствует себя губернатор Томенко

Виктор Томенко.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжает проходить амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Там добавили, что самочувствие главы региона “нормальное”. Несмотря на болезнь, Виктор Томенко постоянно по телефону общается с руководителями органов государственной власти.
Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом. С 22 сентября глава региона лечится на дому и работает в дистанционном режиме. Мероприятия с его личным участием пока отменены.
Ранее губернатор призвал жителей края соблюдать необходимые меры, чтобы обезопасить от коронавируса себя и своих близких.
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