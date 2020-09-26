18 погибших за неделю: глава алтайской ГИБДД обратился к жителям региона и призвал соблюдать ПДД

Большинство ДТП связаны с грубыми нарушениями ПДД. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю в Алтайском крае произошло 86 ДТП, в результате которых погибли 18 человек, в том числе 2 детей. Травмы получили еще 82 человека. В связи с ростом числа аварий, начальник управления ГИБДД по региону Владислав Перцев выступил с обращением к пешеходам и автомобилистам. Текст опубликовали на сайте краевого управление МВД.

Главный государственный инспектор Алтайского края отметил, что большинство ДТП связаны с сознательными грубыми нарушениями водителями правил дорожного движения.

– Несоблюдение скоростного режима, очередности проезда, отсутствие права управления, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, превышение установленной скорости, нарушение требований сигнала светофора — далеко не исчерпывающий перечень допущенных при этом нарушений, – подчеркнул Владислав Перцев.

Также особое волнение вызывают частые случаи управления автомобилями в пьяном виде, отсутствие в машинах детских удерживающих устройств. Также порой автомобилисты не уступают дорогу пешеходам.

Полицейские в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

– Порядок на дороге начинается с каждого из нас. Необходимо всем осознавать ответственность за свои действия, как участников дорожного движения, неукоснительно следовать правилам безопасного поведения в улично-дорожной среде, не быть равнодушными к возможным нарушениям ПДД со стороны других людей, быть ответственными за юных участников дорожного движения, – добавил главный государственный инспектор региона.

Какие ДТП произошли в Алтайском крае за последние дни

Большой общественный резонанс вызвала авария, случившаяся в Барнауле 20 сентября. Водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и врезался в стоящий КамАЗ. В салоне иномарки находились жена водителя с несовершеннолетним сыном и дочерью. В результате ДТП все члены семьи погибли. Подробнее об этом здесь. Мы также сообщали, что 23 сентября погибшую в автокатастрофе семью похоронили в закрытых гробах.

Кроме того, трагедии на пешеходных переходах унесли жизни двух женщин. Так 22 сентября на проспекте Ленина на нерегулируемом пешеходном переходе пьяный сбил пешехода и пытался скрыться с места ДТП.

Скорая помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Через два дня, 24 сентября, на проспекте Космонавтов под колесами автомобиля погибла женщина. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

– Главная ценность на земле – человеческая жизнь, и сохранить ее на дорогах – наша общая задача,– резюмировали в ГИБДД.

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