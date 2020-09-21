Цыганка предсказала погибшему вместе с семьей водителю смерть в 30 лет

Погибшие супруги Фото: из личного архива героя публикации.

На груду металла, которая осталась после столкновения Toyota RAV4 и «КамАЗа» 20 сентября в Барнауле, страшно смотреть. Выжить при таком ДТП было нереально. Спасатели почти час распиливали кузов, чтобы достать тела четверых погибших - Павла Боброва, его жены Вики и двух маленьких детей.

В социальных сетях очевидцы скидывают фотографии – одна из них с застывшим спидометром на отметке 150 километров в час. С какой скоростью он реально ехал, сейчас устанавливает ГИБДД.

На дороге шел ремонт, возможно, водитель просто не успел заметить стоящий на дороге «КамАЗ». Чего греха таить, это не самая приметная техника на дороге – тусклые стоп-сигналы создают впечатление, что машина далеко, а когда свет фар выхватил из темноты грузовик, было уже поздно. Сейчас прокуратура Алтайского края проверяет дорожников – было ли организовано движение по ГОСТу.

Авария Фото: со страницы vk.com/barneos22

Говорят, водитель был пьян, правда это или нет, должна сказать экспертиза: у водителя взяли кровь на анализ. Это сообщили в региональном управлении МВД.

На дне рождения

- Вика с Пашей познакомились много лет назад, очень любили друг друга. Были счастливы, когда у них родились дети. Конечно, всякое бывало, в последнее время ссорились. Паша ее очень ревновал, - говорит подруга Виктории.

Чтобы наладить отношения они поехали в отпуск. Счастливая Вика 14 сентября опубликовала фото с отдыха с надписью: «Девочка + море = любовь»

В день гибели они поехали на день рождения к Викиной маме. По словам родственников, Паша был очень злой в тот вечер, пил, пел песни и зло смотрел на окружающих.

- Вика хотела с ним развестись, - говорит знакомая погибшей девушки.

Возможно, поэтому мужчина не дал жене сесть за руль. А потом вне себя от эмоций давил на газ. Заметить при такой скорости и опьянении КамАЗ было просто невозможно.

Смертельное пророчество

А может быть, это все злой рок, который не оставил семье шансов на счастливую и долгую жизнь? Жуткое пророчество о ранней смерти Павла сделала цыганка несколько лет назад.

- Мы говорили об этом недели три назад. Он встретил цыганку, и она ему сказала, у него на роду написано, что он не доживет до 30 лет. Мы тогда поговорили, что это все ерунда и больше не возвращались к этому вопросу, - вспоминает друг погибшего, попросив не называть его имени.

Когда, этим летом Павлу исполнилось 31, он написал на своей странице:

- Нагадала мне цыганка, проживу лишь 30 лет! Видно всё же обманула, 31 год стукнул! Ну, всё, с богом, покатил я в неизвестность.

Буквально за два дня до смерти в разговоре со своей подругой Вика говорила, что ее тянет на родину – на Сахалин – хочется проведать могилу бабушки.

Сейчас по делу идет разбирательство. Дата похорон еще не определена.

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