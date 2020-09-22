«Летел» с выключенными фарами: появилось видео аварии, в которой погибла семья из четырех человек

Погибшие Павел и Вика. Фото: Из личного архива

В группе «Инцидент Барнаул» появилось видео, сделанное за минуту до страшной аварии на Павловском тракте, в котором погибла семья из четырех человек – супруги Павел и Виктория, их 9-летний сын и 3-летняя дочка.

На записи видно, как белая «Тойота» несется на большой скорости по дороге с выключенными фарами, обгоняет впереди идущую машину и скрывается из виду. Буквально через секунду «Рафик» врезается в грузовик.

Стечение обстоятельств

В тот вечер семья была на дне рождения матери погибшей Вики. Родственники говорят, что Павел был злой в тот вечер, пил. По словам близких погибших, Вика хотела с ним развестись, а примерно полгода назад погиб отец Павла. Мужчина глубоко переживал его смерть.

- В четверг ещё с ним разговаривал, обсуждали его идею со школой высшего водительского мастерства. Хотел в честь отца ее назвать и развивать. А тут это, - рассказал знакомый погибшего мужчины.

Возможно, стечение обстоятельств привело к тому, что Павел потерял над собой контроль, надавил на газ, не думая ни о себе, ни о детях. У него не было ни единого шанса заметить на такой скорости «КамАЗ» на дороге, да еще и с выключенными фарами.

Но почему тогда Вика села с ним в машину, видя его состояние? По словам близкой подруги, погибшая женщина боялась мужа.

- Вика его всегда боялась, я знаю ее много лет, подмечала это не раз. Паша был человеком сложным. До сих пор в шоке от всего этого. Не понимаю, почему родственники не остановили тот момент, когда они садились в машину, позволили это сделать. Могли бы оставить хотя бы ребятишек у себя, - говорит Ольга.

Из соцсетей

- На такой скорости... Без света... Что там происходило в автомобиле... Это как в самолете находиться, который падает, - пишет под опубликованной записью видеорегистратора подписчик «Инцидента» Дмитрий Казанкин.

- Какой ужас, отец семейства, ну что ты натворил... Их сын с моей дочерью в одну школу карате ходил, в лагерь вместе ездили. Добрый, хороший пацан, а какой хорошенький, вся жизнь впереди, реву, остановиться не могу. Господи, ну кому чего доказывают, садясь пьяными за руль… Такси более чем доступное. Сам ушёл, и жену с детьми за собой уволок. Большего горя родителям и представить невозможно, - написала знакомая семьи Галина Воронцова.

- Проезжала вчера мимо этого места. Часть вещей ещё лежали там. Я когда увидела маленький кроссовочек, прямо сердце сжалось, - пишет Оксана Мелехова.

Прощание

Прощание с погибшими пройдет 23 сентября в Иоанно-Богословской церкви на Шумакова, 25а.

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