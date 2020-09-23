Мальчику сегодня могло бы исполниться 9 лет: погибшую в автокатастрофе семью похоронили в закрытых гробах

Погибшая семья. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В прощальном зале Иоанно-Богословской церкви в Барнауле стоят четыре гроба – в них супруги Вика и Павел и двое их маленьких ребятишек. Девочке было всего три года, а сыну сегодня могло бы исполниться 9 лет. Все погибли в страшной аварии на Павловском тракте в Барнауле 20 сентября.

Распластавшись на гробу, в котором лежит Вика, плачет ее мама. Женщина пытается обнять детские гробики, в последний раз прижать к себе внуков. Они погибли 20 сентября – в ее 50-ый день рождения. И тут раздается мужской плач, как будто это кричит сумасшедший или раненый зверь. Кажется, это был Викин дядя. Крик отражается от стен, от него звенит в ушах.

- Господи, прости их, - рыдает мужчина.

Пожилая женщина пытается его успокоить, обнять, но тот просит не трогать его, целует гробик девочки. От сцены даже у окружающих наворачиваются слезы.

Прощание прошло в Иоанно-Богословской церкви Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Погибшую семью хоронят в закрытых гробах – тела сильно пострадали. Павел и его сын лежат в темно-дубовых гробах, Вика и дочка – в белых.

На похороны пришли человек 100 – родственники, коллеги, друзья. Никто до сих не может поверить в том, что произошло. Прощание длилось около часа, после этого траурная церемония отправилась на Михайловское кладбище.

Смерть семьи овеяна какой-то жуткой мистикой – Павлу цыганка предсказала, что он не доживет до 30 лет, и он так радовался, когда ему исполнился 31 год, будто теперь все угрозы позади.

Близкая подруга из Сахалина год назад выставила фото Вики со словами, что скучает. Фото было «заскринено» с телефона, получилось, что в черной рамке. Девушка тогда в комментария написала:

- Оля, дура... Как будто похоронила меня.

А за 13 дней до своей смерти сама девушка опубликовала свою черно-белую фотографию и грустные стихи Мальвины Матросовой, которые теперь кажутся предчувствием скорой гибели:

«…Девочке хочется взять, и сбежать без оглядки

В мир, где умеют назад поворачивать время.

Где исполняются влёт все мечты и капризы.

Где она едет, как в детстве, у папы на шее,

И ей всё видно совсем по-другому, чем снизу».

Погибшая Вика

Читайте также

«Летел» с выключенными фарами: появилось видео аварии, в которой погибла семья из четырех человек

В группе «Инцидент Барнаул» появилось видео, сделанное за минуту до страшной аварии на Павловском тракте, в котором погибла семья из четырех человек – супруги Павел и Виктория, их 8-летний сын и 3-летняя дочка (далее)