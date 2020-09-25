Алтайский священник помолился за губернатора Томенко, зараженного «губительным поветрием»

Ранее молитвы Микушина подтверждали свою эффективность Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции. Работает он в дистанционном режиме и поддерживает постоянную связь с коллегами. Чтобы глава региона поскорее избавился от хвори, за него помолился барнаульский батюшка из Храма Иверской иконы Божией Матери.

- Глава Алтайского края заболел. Выздоравливайте, Виктор Петрович. Пойду в храм и послужу молебен о здравии нашего губернатора. Конечно же, помолюсь и о всех страждущих от этого губительного поветрия. Господи, помилуй нас. Спаси и сохрани, - пишет небезызвестный священник Александр Микушин в соцсетях.

Батюшка назвал Томенко хорошим губернатором. В числе его заслуг он отметил положительную динамику в развитии края.

Удивительно, но ранее молитвы Микушина подтверждали свою эффективность. Так, он переживал и молился за барнаульскую студентку Марию Мотузную, которую в 2018 году в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти из-за публикаций нескольких мемов в соцсетях. В 2019 году дело Мотузной прекратили. Было и много других случаев.

Напомним, вместе с губернатором в число зараженных коронавирусом попали и краевые чиновники. Накануне у нескольких депутатов Алтайского краевого законодательного собрания также обнаружили коронавирус. Фамилии зараженных не называют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский губернатор Виктор Томенко заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Ближайшие две недели он проведет дома (подробнее)