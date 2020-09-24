У нескольких депутатов алтайского парламента обнаружили COVID-19

Фамилии зараженных не называют. Фото: Олег УКЛАДОВ

Тесты на коронавирус у нескольких депутатов Алтайского краевого законодательного собрания оказались положительными. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Фамилии зараженных не называют, но при этом известно, что заболевших коронавирусом немного. У председателя АКЗС Александра Романенко тест на COVID-19 – отрицательный. Несколько сотрудников аппарата из числа контактных перевели на удаленный формат работы.

– Законодательное Собрание продолжает работать. Все процедуры необходимые для деятельности законодательного органа выполняются в штатном режиме, – подчеркнули в пресс-службе АКЗС

При этом ранее руководством краевого парламента приняло решение о переносе очередной 47-й сессии Законодательного Собрания. Предварительно, она назначена на 30 сентября - 1 октября.

Отсрочка нужна для подготовки дистанционного формата проведения заседания. Депутаты будут располагаться на нескольких площадках, между ними усилят режим социальной дистанции, а связь между площадками проведут по специальным каналам.

Напомним, ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом. С 22 сентября глава региона лечится на дому и работает в дистанционном режиме.

Губернатор призвал жителей края соблюдать необходимые меры, чтобы обезопасить от коронавируса себя и своих близких: дезинфекция рук, масочный режим, социальное дистанцирование.

Отметим, что по последним данным, число зараженных коронавирусом в Алтайском крае составляет 13298 человек. Продолжают лечение – 1012, из них в госпиталях находятся 926 пациентов, амбулаторно получают лечение – 86

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