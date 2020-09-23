Число КТ выросло вдвое: на Алтай пришла вторая волна коронавируса?

За сентябрь количество пациентов, которых привозят на «Скорой помощи» в диагностический центр с подозрением на ковид и пневмонию, увеличилось в два раза Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число людей, зараженных коронавирусом. На 23 сентября насчитывается более 13 тысяч случаев инфицирования. Среди заболевших - губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

А тем временем барнаульцы в соцсетях выставляют фото ночных очередей на КТ из диагностического центра.

- За сентябрь количество пациентов, которых привозят на «Скорой помощи» в диагностический центр с подозрением на ковид и пневмонию, увеличилось в два раза, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края. – Если летом в крае делали 200 КТ легких в сутки, то сейчас - 400. Ситуацию усугубляет проблема сезонного распространения ОРВи и гриппа.

Тем не менее, по словам начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольги Егоровой, речи о второй волне коронавируса не идет.

- Коронавирусная инфекция это такая же респираторная инфекция, - пояснила специалист. - Так как у нас сейчас идет сезонный подъем ОРВИ, на фоне этого есть незначительный подъем регистраций случаев именно коронавирусной инфекции. Это прогнозировалось. Но именно о какой-то второй волне COVID-19 мы не говорим.

Между тем, Алтайский край перешел к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу.

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