Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 сентября 2020: в числе зараженных оказался губернатор

Тест показал положительный результат Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 сентября 2020: у губернатора региона Виктора Томенко выявили новую коронавирусную инфекцию. Тест показал положительный результат, и глава края вынужденно отправился на самоизоляцию.

По информации регионального правительства, в течение 14 дней губернатор будет работать в удаленном режиме – из дома. Состояние здоровья ему это позволяет. Он находится на связи с членами регионального правительства и руководителями органов власти, а мероприятия с его участием пока пришлось отложить.

- Комментируя ситуацию, Виктор Томенко обратился к жителям края с призывом придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких, - отметили в администрации края.

В настоящее время в регионе выявлено более 13 тысяч случаев заражения коронавируса. При этом 11750 человек уже выздоровели. Лечение продолжают около тысячи больных, большая часть в ковидных госпиталях, единицы – на дому. В тяжелом состоянии находятся 148 человек.

Данные на 22 сентября 23:00. Скриншот сайта Яндекс. Коронавирус

Также в крае продолжает расти число летальных исходов. По последним данным скончались 437 пациента с выявленным коронавирусом: 175 из них – из-за тяжелого течения ковида, еще 258 – из-за сопутствующих заболеваний.

За весь период пандемии на коронавирус обследовали более 452 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда в Алтайском крае начнется вакцинация от коронавируса

Первая партия вакцины уже поступила в регион (подробнее)