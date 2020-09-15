В регионе по-прежнему сохраняется масочный режим Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край переходит на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Сегодня, 15 сентября, внесли изменения в "коронавирусный указ", пишет пресс-служба правительства региона.

Стабильная ситуация

Переход к третьему этапу снятия ограничений означает, что теперь в крае разрешена работа всех организаций, а также проведение мероприятий. Губернатор Виктор Томенко отметил, что смягчение режима ограничений стало возможным после принятия комплекса профилактических мер.

– Ситуация в крае стабилизировалась, у нас есть все основания для перехода на третий этап снятия ограничений. Мы получили такое согласование от санитарных властей. Тем не менее, будут сохранены необходимые меры предосторожности для тех, кто продолжает обеспечивать взаимодействие людей между собой, обслуживать большие группы потребителей, покупателей, всего населения Алтайского края, – сказал глава региона.

Он добавил, что нормы поведения будут регулироваться действующими санитарными правилами, методическими рекомендациями Роспотребнадзора. По словам Виктора Томенко, обстановка в целом нормализуется, "но всех нас, и особенно организации здравоохранения, конечно, это не должно успокаивать".

Какие ограничения остаются

В Алтайском крае по-прежнему сохраняется масочный режим, организациям и индивидуальным предпринимателям запрещается обслуживание посетителей без масок.

Кроме того, продолжают действовать предписания для организаций и предпринимателей. В частности, социальная дистанция, установка диспенсеров с антисептиками для обработки рук при входе на объекты, организация дезинфекционного режима и другое. Предприятия общественного питания должны использовать перегородки или делать расстановку столов на расстоянии 1,5 метра.

Самоизоляция продолжается

Также до 3 октября сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для жителей края с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Им запрещено покидать место жительства.

Выход из дома допускается для обеспечения жизненно важных потребностей, в том числе для оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости.

Постоянная обработка

– При установлении в населенном пункте фактов заражения коронавирусом организации, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, обязаны переходить на закрытый режим работы, – отмечают в пресс-службе правительства региона.

По-прежнему установлены предписания о проведении регулярных профилактических дезинфекций в помещениях общего пользования. Собственники общественного транспорта, а также помещений железнодорожных и автовокзалов должны проводить постоянную обработку.

Собственникам жилых домов рекомендовано проводить заключительную дезинфекцию жилых помещений после госпитализации людей с COVID-19, а также после их выздоровления.

COVID-19 в крае

По последним данным, в Алтайском крае с начала пандемии выявили 12651 зараженного коронавирусом. Сейчас проходят лечение 952 человека, из них в госпиталях находятся 903 пациента, амбулаторное лечение получают 49 . Тяжелобольных пациентов – 137, на аппарате ИВЛ – 52.

Из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 6740 – по контакту с ранее заболевшими, 3797 – у больных внебольничной пневмонией, 3705 – у заболевших ОРВИ, в 5149 случаях – бессимптомное течение.

К счастью, количество выздоровевших также растет, из больниц уже выписали 11305 человек.

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