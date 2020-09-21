«Четыре трупа – двое взрослых, двое ребятишек»: «Тойота» врезалась в стоящий КамАЗ в Барнауле

Авария в Барнауле Фото: со страницы vk.com/incident_22

Авария произошла вечером в воскресенье, 20 сентября, на Павловском тракте на пересечении с Трактовой. Водитель Toyota RAV4 врезалась в стоящий КамАЗ. Возможно, ехал слишком быстро, поэтому не успел среагировать на вдруг возникшую перед ним преграду.

Да и представьте, осень, уже темно, даже если у КамАЗа горели задние фонари - заметить его сложно.

По словам очевидцев, водитель начал тормозить - его занесло сначала в столб, а потом в грузовик.

В результате погибла вся семья – водитель, его жена и двое детей. Самому младшему было около трех лет.

По данным ГИБДД, столкновение произошло около 20.55.

- Водитель был пьяный, по словам родственников. Они приехали и сразу сказали, что он не первый раз садится за руль пьяный, что какой-то день рождения отмечали, - пишет в паблике «Инцидент Барнаул» с места аварии жительница города Анна Базиянц.

- Девочка была не в кресле и не пристегнутая даже, на переднем сиденье, она вылетела прямо в борт КамАЗа. Господи, что творят, детей убил собственных! – пишет Олеся Песоцкая.

В региональном МВД сообщили, что сейчас идет проверка. Также назначены экспертизы, которые смогут подтвердить или опровергнуть слова очевидцев.

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