Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020: впечатляющие залпы над водой

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Зрелищный салют над Обью прогремел в День города Барнаула 19 сентября. Его запустили в 21 час со специальной баржи. В 2020 году это был единственный фейерверк. Остальные в районах города отменили из-за коронавируса, впрочем, как и ряд других мероприятий – флэш-мобы, молодежный рок-фестиваль, выступление звезды эстрады.

Посмотреть залпы вышли тысячи горожан. Они длились около 12 минут. При этом на подъездах к Речному вокзалу и Новому мосту образовался транспортный коллапс. Напомним, что Старый мост закрыт на ремонт, и Новый остается единственным направлением для выезда из Барнаула.

Ранее в праздничный день над Обью пролетели «Стрижи». В 17 часов в небо взмыли шесть высокоманевренных истребителей МиГ-29. Летчики авиационной группы выполнили комплекс фигур высшего пилотажа с перестроениями, парный и одиночный пилотаж.

Салют и авиашоу стали самыми зрелищными событиями Дня города. Также проходили выставки, спортивные состязания, фестиваль национальных культур.

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Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ