Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020: впечатляющие залпы над водой

Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Зрелищный салют над Обью прогремел в День города Барнаула 19 сентября. Его запустили в 21 час со специальной баржи. В 2020 году это был единственный фейерверк. Остальные в районах города отменили из-за коронавируса, впрочем, как и ряд других мероприятий – флэш-мобы, молодежный рок-фестиваль, выступление звезды эстрады.
Посмотреть залпы вышли тысячи горожан. Они длились около 12 минут. При этом на подъездах к Речному вокзалу и Новому мосту образовался транспортный коллапс. Напомним, что Старый мост закрыт на ремонт, и Новый остается единственным направлением для выезда из Барнаула.
Ранее в праздничный день над Обью пролетели «Стрижи». В 17 часов в небо взмыли шесть высокоманевренных истребителей МиГ-29. Летчики авиационной группы выполнили комплекс фигур высшего пилотажа с перестроениями, парный и одиночный пилотаж.
Салют и авиашоу стали самыми зрелищными событиями Дня города. Также проходили выставки, спортивные состязания, фестиваль национальных культур.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиашоу «Стрижей» в Барнауле: высший пилотаж с перестроениями
Это совершенно новая программа, в Барнауле ее не показывали. Ранее демонстрировали на различных салонах, например, на московском авиакосмическом (подробнее)
"Развлеклись!" В День города Барнаул парализовали гигантские пробки
В частности, стояли улицы Гоголя, Челюскинцев, пр. Красноармейский, Ленина на подъезде к Новом мосту и Речному вокзалу (подробнее)
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ
Салют на День города в Барнауле 19 сентября 2020
Фото: Олег УКЛАДОВ