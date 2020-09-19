Тысячи людей празднуют День города в Барнауле

День города в Барнауле - 2020. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 19 сентября, в Барнауле отмечается День города. И хотя с утра лил дождь, это не помешало тысячам людей приехать в центр города, чтобы отпраздновать 290-летие вместе с любимым городом.

День города в Барнауле - 2020. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Нулевом километре проходил фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем», на площади Советов развернулся масштабный спортивный праздник, а на Мало-Тобольской открылись выставки «Город мастеров» и «Барнаул туристский».

День города в Барнауле - 2020. Фото: Олег УКЛАДОВ

Также праздничные мероприятия проходит и на районных площадках. И хотя сегодняшний день рождения будет справляться без приглашенных звезд, интересных мероприятий хватит на всех. Главное событие праздника - это прилет пилотажной группы «Стрижи». Из-за этого в центре образовались огромные пробки – все хотели посмотреть на асов.

День города в Барнауле - 2020. Фото: Олег УКЛАДОВ

Полеты проходят в акватории Оби. Завершится праздник праздничным салютом, который будут запускать с баржи в 21.00.

День города в Барнауле - 2020. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Он будет длиться около 12 минут. Кстати, оплачивается шоу не бюджетом, а за счет Барнаульского пивоваренного завода. Продажа спиртного в эти дни будет запрещена, - рассказал председатель комитета по культуре администрации города Валерий Паршков.

День города в Барнауле - 2020. Фото: Олег УКЛАДОВ

День города в Барнауле - 2020. Фото: Олег УКЛАДОВ

День города в Барнауле - 2020. Фото: Олег УКЛАДОВ

День города в Барнауле - 2020. Фото: Олег УКЛАДОВ

День города в Барнауле - 2020. Фото: Олег УКЛАДОВ

День города в Барнауле - 2020. Фото: Олег УКЛАДОВ