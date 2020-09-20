"Развлеклись!" В День города Барнаул парализовали гигантские пробки

День города в Барнауле 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

В День города, 19 сентября, в Барнауле наблюдались гигантские 10-балльные пробки.

В частности, стояли улицы Гоголя, Челюскинцев, проспекты Красноармейский, Ленина на подъезде к Новом мосту и Речному вокзалу. Со стороны Новоалтайска тоже наблюдался настоящий коллапс.

- Старый мост закрыт (там идет ремонт, - прим. ред.), все машины, междугородние автобусы, фуры, соответственно едут по Новому. И там образовалась просто чудовищная пробка. Ситуацию осложняло то, что многие останавливались, чтобы посмотреть на шоу "Стрижей", а потом и на салют. Знакомый из Бийска опасался, что опоздает на самолет в аэропорт, - рассказал житель Барнаула Евгений.

Другая жительница города сообщила, что провела в пробках в общей сложности около 2,5 часов.

- Развлеклись, называется! Можно было предусмотреть тот факт, что Старый мост не работает. И что на подъездах к Новому мосту в связи с этим будут проблемы.

Напомним, 19 сентября Барнаул отметил 290-летие. Наибольший интерес у горожан вызвало авиашоу "Стрижей" в районе Нового моста. В связи с праздничными мероприятиями часть улиц перекрывали.

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